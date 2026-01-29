頂級配置！財閥女強人IU vs 憂鬱大君邊佑錫 《21世紀大君夫人》上演翻轉身分「契約婚姻」

《21世紀大君夫人》邊佑錫與IU。翻攝MBCdrama YouTube

MBC 電視台於今日公開了 2026 年上半年度最受矚目的新劇《21世紀大君夫人》（21세기 대군 부인）劇本閱讀現場紀錄。這部作品以虛擬的「韓國立憲君主制」為舞台，描述一名擁有一切財富卻因平民身份感到自卑的財閥女，與身為國王之子卻權力受限的憂鬱大君，兩人為了各自的目的展開一場改變命運的羅曼史。主演 IU（아이유）與邊佑錫（변우석）在現場展現了極佳的默契，即便只是初步的對詞，兩人充滿張力的互動已讓這部預計於 4 月播出的金土劇成為話題焦點。

IU在《21世紀大君夫人》飾演美容財閥代表。翻攝MBCdrama YouTube

IU化身勝負欲極強的美容財閥代表

IU 在劇中飾演「Castle Beauty」的代表成熙珠，是一位擁有絕頂美貌、聰明頭腦與驚人財富的人物。然而，在階級分明的社會結構下，平民出身的背景讓她在上流社交圈感到憤慨。IU 在閱讀劇本時，精準詮釋了成熙珠那種直白、不畏權勢且充滿野心的性格。她表示，成熙珠是一個為了達成目標不惜一切代價的角色，這與她過往較為溫柔的銀幕形象大相徑庭。IU 近期除了持續深耕音樂創作，也積極拓展戲劇版圖，這次挑戰具有侵略性的女強人角色，展現了身為演員的野心。

邊佑錫在《21世紀大君夫人》中飾演王室次子。翻攝MBCdrama YouTube

邊佑錫挑戰王室次子的孤獨內心

男主角邊佑錫飾演「李安大君」李莞，雖然貴為王族，卻因為是次子而被迫活在陰影下，是一個不能發光也不能發出聲音的悲劇性人物。邊佑錫在現場以低沉且富有磁性的聲線，完美演繹了李莞內心的孤寂與壓抑。他提到，李莞是一個習慣隱藏自我的人，直到遇見成熙珠後，才開始學會如何爭取自己的人生。邊佑錫近年憑藉多部影視作品成為大眾男神，其修長的身材與優雅的氣息，被劇組與粉絲公認為飾演王室成員的最佳人選。

新一代男神邊佑錫。翻攝MBCdrama YouTube

實力派配角群構建複雜王室糾葛

除了兩位主演，劇中的配角陣容同樣不容小覷。魯常泫飾演行政部總理閔正宇，身為政治名門出身的他，在理智與情感之間糾葛，將成熙珠視為重要的存在。孔升妍則飾演為了守護王妃地位而奮鬥的尹怡朗，展現出端莊卻冷靜的氣場。此外，在 Netflix 原創劇《苦盡柑來遇見你》中有亮眼表現的蔡書安，將飾演成熙珠的大嫂；劉秀彬則飾演李安大君的輔佐官，為沉重的劇情增添些許輕鬆的化學反應。全劇演員展現出的專業態度與對台詞的精準掌握，預示著 2026 年春季將掀起一場王室題材的新熱潮。



