頂級飯店不只賣住宿，更賣「無可取代的體驗」！奢華飯店海陸空齊發，用極致體驗收服高淨值旅客

疫後，高資產淨值消費者更「看得開」、願意把錢花在旅遊上已不是新聞。但在投入更多預算之餘，這群高端客對旅行體驗也愈來愈講究；對頂級飯店而言，提供舒適住宿只是基本門檻，能不能營造獨特、夠在地、「無所不包的體驗」，才是核心。

全球知名頂級奢華飯店集團四季酒店，便順應這股趨勢，全面擁抱「一站式體驗」，一口氣滿足旅客所有需求。四季酒店集團亞太區公關與企業傳訊總監Shingo Kido指出：「現在的旅客不再只想待在飯店，而是希望在飯店的引導下深度體驗。」

以越南會安的四季渡假村為例，入住期間，飯店會帶旅客前往當地最古老的市場採買、拜訪漁民，最後回到住處學習烹飪道地越南料理；吉隆坡四季酒店則策畫農場旅遊，讓客人親自挑選食材，再由主廚料理成晚餐。曼谷四季酒店沿昭皮耶河右岸引領旅客走入藝術特區（Creative District），與在地藝術家交流；香港四季則結合城市特色，提供黃大仙祠深度導覽、茶道體驗與戶外登山活動，讓旅客能以不同方式理解香港。

▲越南會安的四季渡假村設有「烹飪學院」，提供帶領客人至市場採買新鮮漁獲、並與主廚共同料理的在地行程。

根據奢華旅遊顧問Agility Research & Strategy 與 Heavens Portfolio 2025年發布的《奢華旅遊白皮書》，「單靠品牌遺產（Heritage）已不足以吸引高端消費者，品牌必須創造獨特且能引起文化共鳴的體驗。」報告訪談2000位高淨值旅客，超過6成表示，在「體驗」上願意付出的費用，超越「實體產品」。

知名建築師、每年有一半時間住在世界各國飯店的張智強也指出：「疫後缺工與通膨推升住宿成本，某些奢華飯店單晚房價甚至翻倍，有錢人雖然願意花錢，但不會想當冤大頭。他們更在意所付出的金額能否換得真正有價值的、不可取代的體驗。」比起硬體設施，當今旅人更重視「體驗」與「個人化服務」。

例如近年受高端旅客歡迎的極地旅遊，已經變化出更在地、更獨特的玩法。協助多間頂級飯店行銷的代理機構Heavens Portfolio台灣經理蕭亦竹分享，知名南極奢華探險品牌 White Desert 便成功將極地旅行變成極致體驗：旅客不僅能從開普敦直飛南極內陸，還安排由退役特種部隊或科學家擔任領隊，將冒險結合科學教育，讓旅客不只是「到此一遊」，還能理解極地的生態與文化。

▲White Desert提供從開普敦直飛南極的航班，直接將旅客帶上南極大陸。抵達後旅客還能住進外觀如太空艙的營地，享受堪比五星級飯店的舒適環境。

飯店除了提供在地深度旅遊選項，還將觸角延伸至海、陸、空齊備，四季飯店在今年推出第一艘超奢華郵輪「Four Seasons Yacht」，每間艙房造價超過一億台幣，將郵輪打造成海上五星級飯店。為營造「精品酒店般的隱私感」，郵輪僅設95間大型套房，配備11間餐廳和酒吧；最頂級的套房面積近280坪，提供私人保母及安保人員服務，將陸地高奢標準複製到海上。

▲Four Seasons Yacht的海景套房配備私人露臺，供旅客飽覽無垠海景。

早在推出郵輪之前，四季就提供私人飛機旅行，二十多天行程涵蓋8至9個旅遊點，機上配有專屬主廚和隨行醫師，探索約旦古城佩特拉，還能乘熱氣球欣賞，坦尚尼亞塞倫蓋蒂日出，提供多元選項供旅客探索世界。

Kido指出，飯店積極從住宿延伸至乘船、包機等高端服務，是源自於「聆聽客人的需求」。疫後旅客對疫後旅客對於深度的慢旅行興趣提升，因此除了陸地，海洋和天空也成為旅宿業吸客的重要戰場。

不論是深化在地體驗、整合資源，或跨越單一飯店的服務邊界，旅宿品牌若想抓住高端市場，關鍵不在硬體，而在於是否能「窮盡所有可能」，讓旅客感受到真正獨特、值得回味的極致體驗。





