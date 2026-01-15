頂級餐飲冬季菜單 暖湯暖胃也暖心

ÉCRU CUISINE TOBI真鯛搭配蕈菇澄清湯，展現日本、台灣與法國風味交融。（ÉCRU CUISINE TOBI提供／吳娮翎台北傳真）

隨著寒意漸深，冬日的餐宴不僅是味蕾的享受，更是一場身心的溫潤洗禮。位於台北東區巷弄的法式餐廳 ÉCRU CUISINE TOBI 與頂級私廚 aMaze 心宴，紛紛推出冬季限定菜單，為饕客在城市低溫中注入如冬陽般的暖流。

「ÉCRU CUISINE TOBI」冬季菜單，以「紫羅蘭」為靈感核心。其細緻而溫柔的香氣，蘊含著「誠實」、「希望」與「幸福」等象徵。主廚飛松裕之以純熟的料理技術為基礎，融合日本料理職人對季節的敏銳感知、法國修業時期的回憶，經由歐洲風土薰陶的豐饒底蘊，描繪出一道清澈而溫潤的味覺軸線，如同冬日陽光般靜靜灑落於城市與餐桌之間。

法式餐廳「ÉCRU CUISINE TOBI」冬季菜單，以「紫羅蘭」為靈感核心。（ÉCRU CUISINE TOBI提供／吳娮翎台北傳真）

餐桌從香氣的鋪陳，逐步轉向結構與深度的堆疊。熱前菜延續法式技法與台灣食材的對話，台灣冬筍經汆煮、炙燒再燉煮，層層釋放甘甜；法國蝸牛先煮後烤，保留彈性口感。搭配羊肚菌與布根地奶油泡沫相互襯托，描繪冬末雪下即將探出頭的新生意象。

最適合冬天的暖湯，則是主廚招牌「真鯛搭配蕈菇澄清湯」，九州真鯛以生魚片形式呈現，搭配季節時蔬大豆苗、白玉蘿蔔、蘑菇與糯麥，澄清湯以魚高湯、牛肝菌與柑橘熬製而成，風味深邃而清澈，先品嚐湯品原味再與底層食材一同享用，充分感受日本、台灣與法國風土的交融。

「薑母鴨魚丸」，以濃厚鴨湯作為基底，承載當歸魚丸與酸菜鴨胸卷，薑母鴨多重奏像冬日暖陽般暖和身心。（aMaze提供／吳娮翎台北傳真）

同樣在湯品上有著墨的還有頂級餐廳aMaze心宴，冬季菜單《謝》宴，嚴選鱈場蟹、大閘蟹、處女蟳、紅蟳、東星斑、長臂蝦、帶卵香魚等各式肥美海鮮作為風味主軸，搭配高等級和牛、頂級官燕、宜蘭豪野鴨及陸鮮旬蔬等食材，湯品則有香料與鴨香緩緩層疊的「薑母鴨魚丸」，以濃厚鴨湯作為基底，承載當歸魚丸與酸菜鴨胸卷，薑母鴨多重奏像冬日暖陽般暖和身心。

