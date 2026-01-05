頂級鹿兒島薩摩牛席捲台灣！約饕客吃薩摩牛再抽薩摩牛

記者李鴻典／台北報導

農曆新年向來是親友團聚、共享美食的重要時刻，新春的餐桌除了承載著料理的美味，也凝聚親友相聚的歡樂氛圍。隨著年節飲食選擇日益多元，和牛等高級食材亦逐漸成為節慶聚會餐桌的新選擇。迎接佳節，來自日本鹿兒島縣的和牛品牌「薩摩牛」將於1月7日至25日攜手餐飲業者推出新春期間限定抽獎活動，為年節餐桌增添更多期待。

「薩摩牛」肉質色澤鮮紅、油花分布均勻，脂肪熔點低，入口即化，展現細膩而穩定的風味。（圖／品牌業者提供）

自2018年台灣有條件開放日本牛肉進口以來，日本和牛逐步進入台灣餐飲市場；2025年5月進口規定再度調整，取消牛隻月齡輸入限制，使輸入台灣的和牛品項更加完元整多元。再加上近年高端餐飲需求增加促使台灣和牛市場蓬勃發展，如今台灣已可品嘗到來自日本各地的銘柄牛，進一步豐富餐飲選擇。鹿兒島產和牛亦為台灣常見的日本和牛來源之一，其中薩摩牛正是產自九州鹿兒島縣的黑毛和牛。

值得一提的是，並非所有鹿兒島產和牛皆可稱為薩摩牛，僅有由品評會評選出的歷屆獲獎農家嚴格飼育，且達到 A4 等級以上的黑毛和牛，方可冠上「薩摩牛」之名。其肉質色澤鮮紅、油花分布均勻，脂肪熔點低，入口即化，展現細膩而穩定的風味。

本次「春の饗宴・薩摩牛祭抽獎活動」於2026年1月7日至25日，於官方Facebook與Instagram雙社群舉辦。推出線上與線下雙重抽獎活動，獎品包含薩摩牛肉片組與和牛折價券等。

春の饗宴・薩摩牛祭抽獎活動。（圖／品牌業者提供）



【活動詳情】

活動時間：2026年1月7日活動貼文發布起至2026年1月25日 23:59止

(抽獎結果將於2026年1月29日公布)

【A獎】薩摩牛肉片組（200g*3包），Facebook 與 Instagram 各1名

【B獎】和牛十圖-安和店1,000元禮券 ，Facebook 與 Instagram 各5名

農曆新年還沒到，年菜戰火已經提前點燃。富邦媒體科技旗下momo購物網觀察，12月以來年菜買氣較去年同期成長近9成，關鍵字搜尋量更在單週衝破20萬次，顯示消費者不再等到年前才採買，「提早規劃、分批入手」已成為近年春節置辦的新常態。

momo購物網「線上年菜博覽會」集結5,000+款年菜下殺5折起。（圖／品牌業者提供）

看準這波提前備貨潮，momo集結百大品牌、超過 5,000 件年菜商品，推出一站式「線上年菜博覽會」，多款人氣年菜下殺 5折起。momo也公布 2026 年菜市場五大趨勢，從人數精簡帶動的「小組數年菜」、健康意識升溫的「蔬食年菜」、兼顧心意與溫度的「公益年菜」，到持續熱賣的「名廚飯店」與「老字號經典年菜」，反映年節餐桌正在轉變。

「王品嚴選」冷凍年菜深受消費者好評，最熱銷菜品為「頂級桃木燻鴨胸」，曾獲「食品界米其林」3星肯定，近3年累計銷售突破600萬元，是上萬家庭年夜飯的新寵兒。今年再次納入年菜套組，搭配多款豐盛大菜，分別推出適合8-10人大家族的「御品豐饌開運宴」與小家庭份量的「五品福饌好年宴」，2/8前享早鳥預購價75折，還可獲得限量獨家「北港武德宮」開運錢母。

王品嚴選人氣最旺年菜「頂級桃木燻鴨胸」。（圖／品牌業者提供）

看準家庭冷凍食品市場與年節聚餐需求，品臻國際行銷攜手長年供應連鎖KTV的知名品牌「健村水餃」，正式推出話題新品-「KTV水餃」。主打KTV包廂裡最令人難忘的經典水餃風味，在家就能輕鬆重現熱騰騰的熟悉滋味，打造日常的冰箱必備美食。

KTV水餃首波主推兩大經典口味-高麗菜豬肉、韭菜豬肉。（圖／品牌業者提供）

「KTV水餃」以高麗菜豬肉、韭菜豬肉口味為首波主打，選用100%國產黑毛豬後腿肉，搭配清甜多汁的高麗菜、清香提味韭菜，黃金比例調配出層次分明、鮮香不膩的內餡口感，外皮則講究Q彈厚薄度，完整鎖住肉汁，無論水煮、煎、蒸、炸，皆能呈現飽滿風味，每一口都像現包現煮，滿足家庭多元料理需求。即日起可至全台全家便利商店門市型錄訂購，或至品臻官網下單。

農曆新年即將到來，台灣家家戶戶開始準備除舊佈新，象徵去除壞運、乾淨迎好運。知名台灣拖把品牌好神拖，攜手象徵「護國神乖」的乖乖，聯手推出2026年節最強開運【馬上舞吉】賀歲組合，將傳統大掃除升級為充滿儀式感的開運時刻，讓新年乾淨迎財、旺運到家。好神拖也推出【舞吉挑戰】拖地遊戲挑戰！購買好神拖商品滿額299登錄發票，就有機會抽 iPhone 17 Pro、Dyson空氣清淨機等豪華好禮。分享【舞吉挑戰】分數截圖到好神拖Facebook粉絲專頁指定貼文，即可抽限量禮物，還能角逐週、月、總冠軍，直接拿冠軍獎品。

好神拖聯名乖乖【馬上舞吉】賀歲組。（圖／品牌業者提供）

隨著消費趨勢轉變，旅客的購物及送禮需求從價格導向，走向更重視文化內涵與體驗價值的選擇。國門第一線的旅遊零售品牌昇恆昌免稅商店觀察到旅客對禮品能夠承載台灣在地文化及故事的期待，精選30款春節禮盒，並推出3款獨家監製、聯名禮盒商品，從創意設計到高端聯名，滿足不同族群、不同送禮情境的多元需求，讓送禮成為旅程中延續台灣文化與情感的體驗。即日起，春節禮盒可於昇恆昌全台門市及昇恆昌宅配網搶先預購，1月15日起正式開賣。

昇恆昌免稅商店推出3款獨家監製、聯名禮盒商品。（圖／品牌業者提供）

昇恆昌攜手鶯歌在地陶瓷窯廠歐文瓷推出馬年限定「立馬探吉」生肖瓷罐禮盒，每一只瓷罐皆歷經六道高溫窯燒，並結合24K真金燒製與手工描繪工藝，設計靈感取自丙午火馬年「雙火相生」意象，圓潤造型搭配花紙與流蘇元素，傳遞「好運收官、喜氣延續」的年節祝福。透過生肖瓷罐系列，昇恆昌持續串聯在地工藝與地方創生，在國門行銷台灣。禮盒內甜點「棗到杏福」，則與台灣更生保護協會輔導的甜點廠商合作，結合地方創生與社會關懷，展現企業與送禮人的公益精神。

