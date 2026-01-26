頂罪服刑20年！八點檔女星出獄驚收離婚協議書 「超慘下場」曝光

記者宋亭誼／台北報導

實力派女星李沛綾在八點檔飾演命運坎坷的角色，這不僅是她睽違多年再次挑戰極具張力的悲劇角色，更是她與金獎導演馮凱繼經典劇集《飛龍在天》、《世間路》後，時隔20年的重磅合作。李沛綾感性表示：「演凱哥導的戲最過癮的就是情感處理非常細膩。他對劇本要求極高，每一句台詞都會親自潤飾，讓口氣更符合角色性格，讓演員能瞬間進入狀況。」

李沛綾（左）頂罪坐牢20年哭斷腸。（圖／民視提供）

李沛綾飾演的角色「盧莉君」堪稱是全劇最令人心疼的「傻女人」，她為了深愛的丈夫王正豪（吳皓昇 飾）不惜頂罪入獄，將20年的青春歲月奉獻給冰冷的牢籠。沒想到出獄後，迎接她的不是家庭的溫暖，而是已長大卻疏遠的兒女，以及丈夫無情的背叛與離婚協議。

吳皓昇（右）無情背叛頂罪入獄的妻子。（圖／民視提供）

日前拍攝一場關鍵的離婚大戲，李沛綾與吳皓昇在現場火花四射。李沛綾坦言，因為太過投入角色情緒，現場哭到不能自已，事後看到回放更自嘲：「真的哭得太投入、太醜了！」但也因為導演對台詞的深度修飾，讓這場撕心裂肺的對手戲層次分明，兩人拍完後都直呼「演得太過癮」。

面對在《豆腐媽媽》鏡頭前的「醜態」，李沛綾顯得十分豁達。她表示，比起維持完美的形象，她更在乎表演的生命力，「希望觀眾不要太介意美醜，可以接受我用心投入演出的真實性。」

