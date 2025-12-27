頂著寒風關懷街友 三重志工冬夜送暖

天氣這麼冷，尤其晚上溫度特別低，還飄著雨，但有上百位慈濟志工，把自己穿暖之後、就走出家門，要一起到街頭上、關懷街友，沿路發放將近百份的衣物、圍巾、還有暖暖包，也陪街友們聊天說話，冷冷冬天，身體暖活、心也不孤單。

這一晚，三重靜思堂特別熱鬧。「拉起來 把它綁起來就好，這綁好了。」

「你們拿13包，我拿12包 我去開車。」

靜思精舍 德勷法師：「今天我們要去的苦難的人，他真的走不出來，有福人 我們怎麼走出去，尤其在這越冷的地方，他越有感受那分的溫暖。」

入夜後，十幾度低溫，志工在尋找被社會遺忘的他們。 慈濟志工 葉明珠：「裡面有一個暖暖包，你搓一搓就會比較暖。」

慈濟志工 李輝煌：「冬天冷 我們代表師父來關懷，證嚴上人來關懷您們 祝福您。」

公有市場、銀行騎樓、河堤旁，對比白天的人聲鼎沸，夜晚顯得淒涼落寞。卻有一百多位慈濟志工，冒著風雨為這座城市注入暖流。慈濟志工 潘素真：「圍巾(戴著)，晚上比較不會冷，有外套 還有披肩，你如果不夠暖，我跟你說 不夠暖，你就披著 (也可以當棉被)，(蓋著再加上去)。」

「送一些點心給你吃，吃熱的。」

慈濟志工 戚嘉麟：「老大哥您這樣，看您很冷的樣子 縮在這裡。」

街友：「(等一下肚子餓可以吃)，好 謝謝你們，謝謝各位師兄師姊，感恩感恩 謝謝。」

慈濟志工 張麗娟：「這是衛生衣 這是用得到，(用得到) 那這個不要丟，這是環保袋 (這我知道)，謝謝師姊 功德無量 感恩感恩。」

慈濟志工 陳明德：「慈濟人是 哪邊需要，慈濟人就哪邊走，人家說捨不得 捨不得的時候，不能只有捨不得 我們不捨，不捨就是 一定要付出行動。」

紙箱鋪地躺睡，一條毛毯就能棲身，一個行李袋裝著全部家當，還有對人生的無奈。慈濟志工 與 街友：「我父母住在大哥那邊，(爸爸媽媽跟大哥住) ，(他自己一個人出來外面流浪)，(他不要麻煩別人)，(大哥有叫你回去住嗎) 沒有。」

慈濟志工 李春美：「人的時勢(運勢)不一定，說不定你找了一個穩定的工作，整個就改觀了，(以前不會想 以前比較悲觀)，你才40歲 以前不會想那麼多，(因為以前做工程 你又沒什麼存款)。」

慈濟志工 蔡三郎：「平常在診所裡面，都是患者到我們診所，這個有機會 剛好今天沒有診，可以出來外面，關心一下需要關懷的弱勢，需要幫忙的時候，伸出援手 這是最幸福的事。」

寒冬中，有人在燈火通明裡安身，有人只能與冷風相伴，當志工把圍巾披上，把物資放進手中，也是幫助他們重拾對人生的希望。

