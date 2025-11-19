頂規油電版不到102萬！Ford全新休旅Territory亮相，能成為新一代神車嗎？

「這是福特六和的決心，也是誠意。」昨（18）日，Ford總代理福特六和旗下全新國產中型休旅Ford Territory正式亮相，宣告品牌在油電市場的新篇章。福特六和營銷服務處副總經理黃品森宣布，頂規1.5T Per4mance Hybrid車型以 預接單價101.9萬元（含舊換新與貨物稅補助）推出，更提供超越同級約50萬元的配備價值，強勢進攻台灣中型SUV市場。

福特六和怎麼面對品牌重整壓力？

據監理資料顯示，Ford在2024年台灣新車掛牌數僅14,213輛，年減達 41.8%，品牌排名也跌出前10。面對競爭對手增加、燃油車銷售結構受壓的挑戰，福特六和選擇以「國產油電戰略」重新切入主力家庭市場，盼藉由高性價比油電休旅Territory挽回消費者信任，重建品牌銷量支柱。

自2004年問世以來，Ford Territory始終是Ford全球戰略車款之一。從早期的大型多人座休旅，到如今市場主流的五人座中型休旅，其產品魅力在於結合家庭買家最重視的寬敞空間、乘坐舒適性，同時注入智能科技配置。

如今，全新國產Territory不僅延續這項品牌精神，更藉油電技術升級與安全結構革新，讓這款全球暢銷車系正式進入新世代轉型階段。對福特六和來說，Territory不只是新車，也是品牌在國產車系的轉折點。

為何油電技術是品牌翻身的關鍵？

Territory搭載 1.5T Per4mance Hybrid系統，為Ford首次在台導入的原生油電架構。此系統整合專屬渦輪油電引擎、雙速油電變速箱、P3驅動電機與P1發電電機，能依行駛狀況智能切換動力來源，兼顧加速性能與燃油效率。

工程部副總Eric Hermann指出，「這是讓油電車從節能邁向動能與電能並行的新篇章。」該系統具備245ps/55.6kgm的綜效輸出，實現媲美2.0T引擎的表現，同時達成20km/L的節能水準，在動能與節能間取得黃金平衡。​

如何突破油電車的使用痛點？

Ford Territory針對傳統油電車「不夠聰明」的痛點，導入4大專屬科技：

1、雙電機混聯架構：P3驅動＋P1發電設計，輸出更直接、效率更高。

2、獨立空調電機：引擎熄火時仍維持冷暖房運作，提升都會通勤舒適度。

3、獨立煞車電機：新增「舒適煞車」可調功能，減少急煞不適。

4、冷媒直冷高壓電池系統：具EU R100安全認證與IP68防護，採底盤中置設計以優化重心與車艙空間。

這些技術讓Territory兼具性能、安全與舒適的多面價值，強化其作為「新世代家庭休旅」的市場定位。

外觀與科技如何平衡品牌形象？

全新Territory採用「Bold Energetic」設計語彙，融合Ford家族化風格，包括 Bronco橫幅護罩、F-150式光斧日行燈與Mustang序列尾燈，外觀更具力量感與識別度。專屬「Vapor Blue Metallic蒼穹藍」車色，也象徵品牌轉型新氣象。

科技配備導入MyPaaK手機鑰匙2.0，支援15項遠端控制功能，包括共享鑰匙、預熱空調與電動尾門開啟等；雙12.3吋懸浮螢幕、360°環景影像、電動天窗與足踢尾門等配備齊備，規格直逼豪華進口SUV。

另外，作為全球戰略車款，Territory全車超過65%採用超高強度鋼材，並具「八橫六縱」鋼骨結構與1,500MPa硼鋼A柱設計。新車通過Ford PASCAR模擬10年／24萬公里測試及Trust-Mark全球品質認證，確保車輛在長期使用下仍維持剛性與舒適。

Territory導入MyPaaK手機鑰匙2.0，支援15項遠端控制功能，包括打開車窗、共享鑰匙、預熱空調與電動尾門開啟等。（劉芯衣攝）

油電轉折下的新品牌戰略

資深車線人士分析，Ford Territory的推出不只是產品更新，而是一場品牌信任修復與市場重整的行動。面對Toyota、Honda、Hyundai等競爭者積極布局油電產品線，Ford以技術深度與家庭導向價值重新回歸戰場，顯示其不願缺席國產SUV主戰區的決心。

