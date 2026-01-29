頂過降息壓力！聯準會主席鮑爾5月任期結束 川普下週將公布4人選

美國聯準會28日宣布，將利率維持在3.5%到3.75%區間，結束連三度降息行動，也沒說明未來何時降息，股市漲跌互見，美債下挫，金價持續創新高；另外美國財長貝森特透露，下任聯準會主席目前有4名候選人，總統川普最快下周就會公布提名人選。

美聯準會宣布利率維持不變 黃金衝破每盎司5300美元大關

美國聯準會2026年首場政策會議結果出爐，宣布利率維持在3.50%至3.75%目標區間，聯準會主席鮑爾表示，經濟雖然成長穩健，但不確定性仍然偏高，選擇按兵不動。

廣告 廣告

儘管總統川普不斷施壓降息，鮑爾依舊頂住壓力，然而美股漲跌互見，美債下挫，比特幣跌破9萬美元，黃金則衝破每盎司5300美元大關；而鮑爾的任期將在5月結束，川普放話「很快會有一位很棒的聯準會主席，利率將大幅下降」，各界憂新任主席受制川普。

鮑爾表示有信心聯準會能維持獨立性，美國財長貝森特（Scott Bessent）也透露，川普最快下周能宣布提名人，預計將有4位優秀候選人。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

美正式退出WHO 石崇良表態：台灣仍持續爭取成為觀察員

航母林肯號領軍龐大艦隊進逼！ 川普警告：伊朗時間不多了

聯準會利率不變、科技股攻堅 美股收盤三指數上漲