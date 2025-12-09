項婕如新加坡宣傳新戲 拉劉修甫狂嗑螃蟹、榴槤超過癮
《夜半11點學校見》由台灣第一部驚悚推理偶像劇《愛殺17》原班底打造，延續闇黑風格，日前赴新加坡參加ATF影視展，女主角項婕如從法國飛到新加坡與男主角劉修甫會合，兩人展開美食之旅，大啖螃蟹和榴槤。
懸疑偶像劇《愛殺17》總導演江豐宏率領班底打造《夜半11點學校見》，前導預告充滿江豐宏擅長的校園懸疑感，再創新校園奇幻愛情類型，除男、女主角劉修甫、項婕如，也看到實力派演員何潤東、張晨光、李國煌、小薰、林嘉俐、吳念軒等人的身影，令人期待。
《夜半11點學校見》一殺青，項婕如就出發到法國展開朝聖之旅，2日才風塵僕僕從法國趕到新加坡，臉上皮膚還因為氣候水質導致過敏。劉修甫殺青後回家洗了浴室剪了頭髮即投入舞台劇排練，在新加坡一下飛機就有粉絲在迎接，讓劉修甫很驚喜。
2人在新加坡會合後，項婕如顧不得時差和皮膚過敏就拉著劉修甫去大吃在拍攝時心心念念沒吃到的螃蟹大餐，2人吃掉3隻胡椒大螃蟹後，再去吃2顆山貓王榴槤，才開心回飯店補眠。
劉修甫、項婕如在參加ATF影視展活動前，先去參加新加坡演員李國煌主持的廣播live節目，節目裡3人笑聲不斷與粉絲聽眾互動。在影視展記者會上播放《夜半11點學校見》的前導預告，大家心情興奮又期待，希望能獲全球喜愛台劇觀眾的青睞，會後2人邀劇中新加坡演員趙崇喆、洪凌一起到文策院台灣館前合影留念，隨即又出發前往電台錄製節目宣傳，短短2天活動忙碌充實，離開前一晚婕如發現在國外購買的耳環遺失在會場，找了3小時沒有找到，心情失落，成了這趟奇幻旅程小小的缺憾。
項婕如喜歡在殺青後去爬山，把角色殘留在身上的東西代謝掉，這是她第一次去法國朝聖當背包客，也是走最遠的一次，她說：「可能是這次角色給我的感受滿強烈。」她表示故事有探討到對執念的放下，離開角色後她有些新的感受，所以戲殺青就訂機票，想讓身體找答案，朝聖路上大部份是自己一個人，走在森林中很安靜，可以靜下心來。走路過程很多人問她朝聖原因，她順便展開海外宣傳模式，「我說我剛拍完一部影集，想透過這趟旅程來理理一些事，慢慢回歸自己放下角色。」
