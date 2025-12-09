項婕如顧不得過敏 新加坡大啖螃蟹

台灣三匠影視與新加坡新傳媒合作的影集《夜半11點學校見》，由台灣第一部驚悚推理偶像劇《愛殺17》原班底打造，延續闇黑風格，日前赴新加坡參加ATF影視展，並釋出前導預告，女主角項婕如從法國飛到新加坡與男主角劉修甫會合，兩人展開美食之旅，大啖螃蟹和榴槤。

《愛殺17》曾在金鐘獎創下7項入圍佳績，總導演江豐宏再次率班底打造《夜半11點學校見》，前導預告充滿其擅長的校園懸疑感，除男、女主角劉修甫、項婕如，也可見何潤東、張晨光、李國煌、小薰、林嘉俐、吳念軒等人身影。

該劇一殺青，項婕如就出發到法國展開朝聖之旅，2日才風塵僕僕從法國趕到新加坡，臉上皮膚還因氣候水質導致過敏。2人在新加坡會合後，項婕如顧不得時差和皮膚過敏就拉著劉修甫去大吃在拍攝時心心念念沒吃到的螃蟹大餐，2人吃掉3隻胡椒大螃蟹後，再去吃2顆山貓王榴槤，才開心回飯店補眠。

他們在參加ATF影視展活動前，還先去參加李國煌主持的廣播live節目，短短2天活動忙碌充實。離開前一晚項婕如發現在國外買的耳環遺失在會場，找了3小時沒有找到，心情失落，成了這趟奇幻旅程小小的缺憾。