項少龍回來了《尋秦記》首周掃700萬 「古宣CP」合體撒糖粉絲暴動

古天樂與宣萱2天連趕6場影人見面會，票房都是全秒殺。（華映提供）

古天樂親自監製並領軍主演，將25年前經典港劇《尋秦記》改編搬上大銀幕，殺青6年後終於上映，目前香港已突破6千萬港幣，有望寫下新的港片影史票房紀錄。上週古天樂偕女主角宣萱旋風來台宣傳2天1夜，不但6場影人場門票秒殺，電影9日正式上映以來，憑藉強大的懷舊情懷與升級的視覺特效，首周即開出約700萬台幣的票房佳績，稱霸開年華語電影市場。

多年未來台見粉絲，古天樂及宣萱對簽名或合照請求都是來者不拒，極致親民。（華映提供）

為了回饋苦等25年的台灣影迷，監製兼主演古天樂特別與老搭檔宣萱連袂來台造勢。活動現場，古天樂與宣萱展現極致親民作風，不僅簽名、合照來者不拒，更幽默地走入觀眾席大送海報。古天樂感性表示，希望能有更多機會來台近距離感受大家的熱情；宣萱則笑稱希望能待久一點，和影迷們像老朋友一樣好好「話家常」。

廣告 廣告

粉絲上台與「古宣CP」互動，開心到哭出來。（華映提供）

雖然飾演秦王的林峯因趕拍新戲未能親自到場，但他展現十足誠意，特別空出檔期CALL IN現聲。本身是廈門人的他，一開口就以標準的「閩南語」向全場請安，瞬間引爆全場尖叫聲，影迷齊聲高喊「大王」！林峯更許下承諾，若票房持續長紅，定會親自登台慶功。

劉冠廷與港星余香凝捧場《尋秦記》首映，其中余香凝更是片中白百何角色的粵語配音。（華映提供）

首映場現場還來了2位神秘影迷，曾經與古天樂合作過電影《私家偵探》的劉冠廷與身為古天樂旗下經紀公司藝人的港星余香凝。余香凝透露，自己其實也是《尋秦記》的一份子，負責為片中白百何的角色配音。兩人此次低調看片，除了力挺前輩，也為即將上映2人主演的新片《雙囍》取經。劉冠廷打趣道，希望觀眾能像喜愛《尋秦記》一樣支持他們，這樣25年後他也能和余香凝再拍續集，直呼：「一個作品能陪伴觀眾25年，真的是最浪漫的事！」《尋秦記》現正全台熱映中。

更多鏡週刊報導

陳美鳳低胸禮服現身除夕特別節目 陽帆眼睛不知要看哪

AKIRA師弟醉嗆司機「殺死你」還施暴 停工11個月拚復出

接受另一半聯絡前任、原諒過出軌 郭書瑤：「被男生訓練出來的」