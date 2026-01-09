項少龍大王合體預告 古天樂許願來台辦慶功：要把林峯親自帶過來
經典港劇續作電影《尋秦記》正式在台上映，監製兼主演的古天樂暌違12年再度訪台，不僅與老搭檔宣萱展現絕佳默契，更在首映會現場大方許下「慶功承諾」。古天樂感性表示，雖然此次宣傳行程緊湊，但若台灣票房開出紅盤，他希望能再次來台舉辦慶功宴，屆時不但要放鬆吃喝，更要帶著片中飾演「大王」秦王的林峯一同現身。
古天樂與宣萱來台進行2天1夜快閃宣傳行程，昨（8）晚的首映會現場連線林峯，送給觀眾一大驚喜。古天樂笑稱林峯一切都「聽師父的」，並期待下次再來台就是開慶功宴，讓林峯親自站在台灣粉絲面前分享喜悅。
記者會上，宣萱笑稱重返台灣宣傳，彷彿回到了25年前來台推廣港劇版的時光。她幽默引用劇中台詞自嘲「我繼續當我的八婆」，沒想到一旁的古天樂展現冷面笑匠本色，秒接話：「她是八婆，那我就是八公！」逗得全場媒體大笑。
兩人自古天樂的第二部作品（《阿Sir早晨》）便開始合作，交情深厚如家人。古天樂更坦言宣萱對他而言不只是老朋友，更是老搭檔；外界常覺得古天樂當了老闆後變得很嚴肅，但太了解古天樂的宣萱替他解釋，他私下其實很愛搞笑，更透露對付這位霸氣監製的秘訣：「只要不碰到他的雷點就好了。」古天樂慢條斯理追問「我的點在哪？」又引起媒體一陣瘋笑。
外界驚嘆兩位主演的外貌宛如凍齡，宣萱謙虛表示「心情開朗、多運動」是關鍵，但古天樂的保養方式卻讓現場驚呼連連。他透露自己習慣在深夜工作，通常凌晨3、4點才入眠，早上8、9點就起床。面對大家關心他睡眠不足，他竟打趣道：「有人問我怎麼保養？像我一樣不睡覺就能保養到了！」隨後才坦言其實是壓力與責任感使然，讓他連休息時都難以完全放鬆。
他更笑說，這次來台雖然很累，但若能如願慶功，能在台灣多待幾天，他第一件事就是要「在飯店睡上一整天」，並承諾下次會卸下工作壓力，好好走走、品嚐台灣美食。
談及拍攝電影版的挑戰，古天樂感性表示，要把散落各處的演員找回來最為困難。有些演員已淡出演藝圈失去聯繫，有些則仍在電視台拍戲難以調度，這也讓他對最終能成行的陣容感到無比激動。電影中穿插了當年的畫面，最後一場師徒重逢的重頭戲，更讓他真情流露，當場落下男兒淚。
身為影視大亨的古天樂，近年積極提攜後輩，旗下不同的經紀公司簽下不少香港的新生代演員，例如袁澧林、余香凝等。古天樂表示：「我不分地區，希望能多給年輕演員機會，因為他們就是未來的希望。」他也坦言一直有欣賞的台灣演員，但不方便一一點名，強調演員與不同地方的交流才是好的結局，未來也不排除來台演出的可能。
