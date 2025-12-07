一項檢測救了兩條命 婦科醫：可降低孕婦遇上「死亡併發症」風險

子癇前症是全球孕產婦與胎兒死亡的主因之一，每年導致數以萬計的孕婦死亡，以及數百萬例早產與胎兒死亡。由於病程變化迅速，難以單靠傳統指標（如血壓、蛋白尿）掌握風險，至今仍是產科領域中高危妊娠的重大挑戰。周產期醫學會呼籲，將「中晚期子癇前症篩檢」納入臨床風險評估，以期能提早介入，保障母胎安全。

胎兒體重小兩週藏玄機 施景中分享「產科殺手」子癇前症案例

台大醫院婦產部產科主任施景中醫師分享近期實例，一名懷孕21週的準媽媽，產檢時僅發現胎兒體重小兩週，雖未出現其他症狀，卻在中期子癇前症篩檢中驗出胎盤功能異常程度超標7倍，屬於高風險族群。醫療團隊當下緊急啟動監測與用藥，一路安胎至29週，寶寶順利出生，施景中醫師說，「如果當初照常規約產婦一個月後才回診，後果一定不堪設想」。

國際已列常規參數 周產期醫學會建議納入高危險妊娠預測

中晚期子癇前症篩檢可藉由血液中sFlt-1（可溶性血管內皮生長因子受體1）/PlGF（胎盤生長因子）比值，掌握胎盤功能異常程度。這項檢測的臨床價值已在國際上獲得肯定，例如德國自2019年起即針對中晚期子癇前症檢測建立制度，由政府醫療保險補助孕婦在24週後受檢。德國漢堡-埃彭多夫大學醫學中心Stefan Verlohren教授指出，該檢測已被多國婦產科協會建議列為常規臨床參數。

台灣周產期醫學會共識會議也達成共識，該檢驗具備預測高危險妊娠的實用性，建議可作為台灣產科臨床風險評估與照護決策的重要參考依據。臺北榮民總醫院婦女醫學部產科主任葉長青醫師表示，透過生化指標在症狀出現前就預警，將有助於降低不良妊娠的發生率。周產期醫學會指出，無論在基層診所或醫學中心，該檢測都是快速識別高危險妊娠、提供精準照護的有效工具，為母胎安全提供多一層保障。