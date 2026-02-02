項羽本可過江不死？考古揭祕「烏江自刎」隱瞞2000年的驚人真相
大陸中心／唐家興報導
「項羽不肯過江東」兩千年來被視為悲劇英雄的代名詞，但真相或許比想像更殘酷。考古學界近年於烏江流域發現關鍵漢代竹簡，內容直指一個被長期忽略的事實：項羽自刎烏江並非單純的逞強赴死，而是早已看清：即便渡江，也無路可退。這項重大的考古發現，正式改寫了西楚霸王最後的人格解讀。
【垓下突圍 烏江其實並非生路】
公元前202年，垓下之圍爆發，楚軍潰散、四面楚歌。項羽率領殘部突圍至烏江，烏江亭長早已備妥渡船，力勸他返回江東重整旗鼓。根據史書記載，江東當時尚有千里沃土與數十萬百姓，看似仍具備「東山再起」的資本。
然而，新出土的竹簡內容卻顯示，這條所謂的「生路」，在當時現實情況下其實早已被徹底封死。
【考古竹簡揭祕 江東權力根基已毀】
考古人員在烏江岸邊發現一座漢代古墓，墓主身分被推測為烏江亭長的後人。隨墓出土的珍貴竹簡，詳實記錄了項羽最後的行程與江東局勢。內容驚人指出，在項羽被困垓下期間，劉邦早已暗中聯絡江東士族完成策反，多數城池與軍事據點實質上已落入漢軍掌控。
換言之，項羽若選擇渡江，迎接他的恐怕不是鄉里的熱烈支持，而是早已埋伏好的背叛與圍殺。
【民心盡失 霸王早已無兵可用】
竹簡內容進一步補充，江東百姓在長年戰亂中早已疲憊不堪。項羽過去在鎮壓江東叛亂時手段極其殘酷，嚴重重創了地方士族的情感與民心，導致「江東子弟」早已心灰意冷，不再願意為西楚政權拋頭顱灑熱血。
此時的項羽已陷入孤立無援的窘境，完全失去號召兵馬的號召力，更遑論與劉邦的百萬大軍抗衡。
【重傷在身 生還只是徒增百姓災難】
除了政治與軍事上的絕路，竹簡亦細膩記載項羽在突圍途中身中多箭、失血嚴重，體力幾近枯竭。即便勉力渡江成功，以其傷勢也難以再指揮軍隊，反而會將戰火引向江東，為地方帶來毀滅性的打擊。
在如此險惡的局勢下，「過江」不再是求生之道，而是將江東百姓推向新一輪無情殺戮的導火線。
【不是傲慢 而是看清結局的最終選擇】
史書中那句「無顏見江東父老」，長年被後世解讀為英雄的羞愧與自負。但考古資料卻顯示，這更像是一位統治者的清醒判斷：他深知大勢已去，不願再讓自己成為戰火重燃的引信。
項羽在烏江畔的自刎，絕非一時的意氣用事，而是他在權衡全局後，為保全最後尊嚴所做出的終局選擇。
【兩千年誤解 考古重新定義項羽形象】
這次的考古發現讓世人重新認識了項羽。他不僅是戰場上所向披靡的霸王，更是一位在絕境中選擇獨自承擔後果的領袖。與其苟活受辱、甚至牽連無辜百姓，他選擇以死止戰，留給歷史一個挺拔的背影。
這或許才是項羽當年執意不肯過江，留在烏江岸邊最真實、也最令人動容的原由。
【專家觀點：認清現實，而非自尊心作祟】
1. 歷史地理學權威葛劍雄教授曾針對項羽烏江自刎的地理背景提出精闢見解。他指出，當時的「江東」並非一個穩固的後方根據地。葛教授分析，在垓下之戰前夕，漢將灌嬰的騎兵部隊早已先行南下，控制了江淮一帶的大部分地區。
此外，根據《史記·灌嬰列傳》記載，漢軍已「渡江，破吳郡，長驅至錢唐」。這意味著項羽即使渡過烏江，踏上的也可能是已經易幟、或是佈滿漢軍伏兵的敵占區，這與考古竹簡中提到「江東士族已被策反」的局勢完全吻合。
2. 旅日著名歷史學家、秦漢史專家李開元教授也指出，項羽在烏江邊所說的「天之亡我」，並非推託之詞，而是他意識到原本支持他的各國諸侯與江東宗親早已轉向劉邦，讓他深刻體驗到「民心盡失、無兵可用」的殘酷現實，項羽自刎是為了結束一個已經無法挽回的政權，而非單純的自尊心作祟。
更多三立新聞網報導
項羽為何被評千古無二？西楚霸王「3大世界第一紀錄」至今無人能超越
被騙了千年！這「四個名字」家喻戶曉，歷史上卻根本不存在
為什麼導遊勸「不要和兵馬俑合照」？背後原因曝：聽完遊客全沉默了
兵馬俑中「有一張臉」至今無法用科學解釋，如今已禁止出國展覽
其他人也在看
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
2/4迎立春！小孟老師：「4星座」喜迎財神
2月4日將迎來24節氣之首的「立春」，清水孟國際塔羅小孟老師點名4星座立春後喜迎財神，不僅正財回溫，部分星座偏財運也相當不錯，把握這段期間將會有不錯的收穫。
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
海鯤號浮起來了「不給錢」？軍事專家預言藍白下步開砲了！
國造潛艦海鯤號29日、30日連兩天進行「淺水潛航測試」，下潛一百公尺測試順利完成，達成重要里程碑，但曾經批評「浮起來就有錢」的藍委徐巧芯仍堅稱「不給錢」，要求最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等全部完成，才算「完成海試」；民眾黨黨主席黃國昌更拿日本、台灣潛艦類比，酸海鯤號「爭氣點」。對此，軍事專家吳明杰痛批藍白為反對而反對，更預言徐巧芯的下一步。