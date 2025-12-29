順中生學以致用技藝展成果 義賣助弱勢





大甲區順天國中114學年度技藝教育課程成果展暨『歲末祝福、寒冬送暖』義賣活動，展示九年級技藝班學生們所學內容，如土木與建築職群作品-建築平面圖、機械職群實作作品、餐旅職群食材料理，以及各職群之上課海報、學生學習紀錄本與學生學習歷程影片等。

餐旅職群學生28位同學一展所學，負責鹹酥雞、三角薯餅、奇異之吻氣泡飲及手工餅乾等食材進行製作，並以『歲末祝福、寒冬送暖』為主題進行愛心義賣活動，更將當天樂捐所得全數捐給大甲正勤愛心協會(甲安埔公益社福團體)。

12年國教上路後，不論國中或高中都強調適性輔導，希望讓學生找到符合自己興趣的升學方向。為了幫助學生適性探索，順天國中114學年度技藝教育課程在輔導室何惠卿主任及資料組長江佳檠老師規畫下，開設多元職群課程：第一學期土木與建築、機械及餐旅職群，學生修課人數達66人，比例為34 %；第二學期辦理電機與電子、商業與管理、食品及醫護等職群，學生選修踴躍，即將在一月初召開技藝教育課程遴選輔導會。希望透過各職群試探課程，讓學生能盡早確認未來升學方向。

何惠卿主任表示：技藝教育對於學生的生涯發展至關重要，提供生涯探索和升學進路的選擇，讓學生透過技藝教育課程自我探索、工作世界瞭解、資訊蒐集，協助找出適合學生的最佳進路。這次成果展旨在讓學生展現他們在技藝領域的才華，同時也為他們提供一個展示自我、增加自信心的機會。「我們把學生當作人才來栽培，不僅注重學生學業的發展，更關注他們在技藝方面的潛能。透過不同職群的技藝教育課程，培養學生的創造力、溝通技巧，並提升他們的問題解決能力。這些技能將有助於他們未來的職業生涯，使他們更具競爭力。」

陳隆彬校長表示，順天國中是以「友善、希望、楷模」為辦學願景，致力於營造幸福友善校園，也創造許多舞台，讓學生對未來能建構夢想、懷抱希望。我們規劃許多學習機會，透過多元豐富的體驗實作課程，發掘每位學生的興趣，培養各自專項能力，進而創造正向價值觀與獲得成就感。



