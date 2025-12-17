順仁兄弟會捐助十方啟能中心 攜手家樂福贈弱勢物資

歲末寒冬，台中傳來一股暖流！由台中市議員賴順仁創立的「順仁兄弟會」十七日上午於台中市議會舉辦「順著溫暖前行·仁愛持續發光」公益捐款儀式，宣布捐助新台幣三十萬元給台中市私立十方社會福利慈善事業基金會，並攜手家樂福捐贈二五○條全新保暖棉被，將分送至弱勢家庭、獨居長者及其他急需協助的市民。活動現場氣氛溫馨、踏實，象徵在地民間力量正努力成為支持弱勢的穩固後盾。

順仁兄弟會創會長、台中市議員賴順仁表示，「打造民間最大善意循環！」賴順仁說，得知十方社福基金會聯外道路受損亟需修復，服務弱勢時亦面臨資源需求增加，兄弟會會員一致決議捐助基金會，捐款三十萬元予十方方社福基金會，其中部分資金將協助基金會修復因外力受損的聯外通道，同時補足營運資源，讓有需要的人感受到幫助，服務不受影響。

順仁兄弟會會長謝泊宏說，今年在家樂福共同響應下，兄弟會採購250條保暖棉被，分送給亟需援助的族群，棉被看似平凡，對弱勢家庭卻是不容或缺的重要冬季物資，許多家庭因居住環境潮濕、設備老舊或收入不穩，難以抵禦寒流，因此這份援助「不只是溫暖，更是一份安心」，捐贈儀式中，部分棉被亦在現場展示，象徵溫暖將一件件送入真正需要的家庭。

家樂福代表指出，加入公益行列，做善事，是企業最長久的文化，家樂福多年來致力社會公益，此次能與順仁兄弟會攜手送暖，對企業而言是最具意義的投資，「我們希望把善意變成長期文化，而不是一次性的活動」，期盼更多企業能加入公益合作，讓城市在冬天不再只有寒冷，而有更多愛的流動。

受助家庭代表感謝順仁兄弟會，單親媽媽陳女士說，她需同時照顧孩子與父母，工作量有限、收入不穩，冬天常為孩子保暖煩惱。有人願意關心我們，真的很溫暖，希望未來有能力也會回饋社會。