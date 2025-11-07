順利迎娶三商壽 玉山金控策略長換人

玉山金併購三商壽才2天，策略長就由玉山金總經理陳茂欽換成來自麥肯錫公司的譚宏。（本刊資料照）

玉山金控購併三商壽於5日確認，當日晚上記者會上，玉山金控董事長黃男州被問及質疑時，還指出該宗併購案主要關鍵人物、現任玉山金控總經理陳茂欽為策略長，今（7）日卻發出重訊，前麥肯錫公司大中華區辦公室合夥人譚宏新職為玉山金控策略長。

玉山金控（以下簡稱玉山金）併購三商美邦人壽（以下簡稱三商壽），玉山金控董事長黃男州妙喻，「睡美人（指三商壽）只缺一個吻（資本）。」當併購記者會上演時，媒體問題併購過程時，黃男州直言：「玉山金總經理陳茂欽是50人併購小組關鍵人物，也是策略長。」不到兩天時間，策略長一職換成前麥肯錫公司大中華區辦公室合夥人譚宏。且於今（7）日下午發出重訊宣布上任。

譚宏過去經歷包括麥肯錫公司的全球董事合夥人，除了協助國內外多家公司的企業戰略、數位策略規劃、長期轉型實施、組織轉型、人才戰略等之外的優勢表示。同時也致力於協助台灣企業提升未來競爭力，發表了《台灣刻不容緩的數位化課題》《生態圈的致勝之道》《台灣公股銀行轉型之路》等白皮書。

黃男州面對併購期間外資絲毫不手軟大賣玉山金股票之餘的質疑時，脾氣一向穩定的他也直呼，「外資一點都不手軟。」然而，當玉山金完成銀行、壽險、證券佈局「全方位金控」時，有外資經歷的譚宏除在併購方面可提供建議外，更能提供未來趨勢，這也顯現一向被認為「模範生」的黃男州大破大立的一面。

