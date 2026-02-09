順利連上太空！聯發科晶片完成首例R19 5G-Advanced衛星寬頻實網連線
聯發科技與歐洲太空總署（European Space Agency）、Eutelsat、Airbus Defence and Space、SHARP、工業技術研究院、Rohde & Schwarz 攜手合作，成功運用 Eutelsat 的 OneWeb 低軌衛星，完成了全球首次符合 3GPP R19 規範的 5G-Advanced 衛星寬頻實網連線。這將為 5G-Advanced NR NTN（非地面網路）技術的商業部署奠定重要基礎，透過全球統一的 NTN 技術標準將不僅拓展衛星與行動通訊產業生態系的共通性以降低成本結構，並進一步推動全球 NTN 衛星寬頻裝置的普及與應用。
聯發科指出，此次測試採用 OneWeb 低軌衛星與聯發科技 NR NTN 晶片組及工研院 NR NTN 基地台（gNB）進行通訊，實現包含 Ku 頻段、50MHz 頻寬、條件式切換（conditional handover，CHO）等 3GPP R19 規範所定義的新功能。其中，由 Airbus 所打造的 OneWeb 低軌衛星搭載能接取 Ku 頻段服務鏈路（service link）與 Ka 頻段回傳鏈路（Ka-band feeder link）的透明轉發器（transparent transponder），並採用了地球移動波束（Earth-moving beams）技術。
實網測試期間，搭載由 SHARP 開發之平板天線（flat panel antenna）的 NTN 終端裝置，成功透過設置於荷蘭的歐洲太空總署歐洲太空研究與技術中心（European Space Research and Technology Centre）的閘道天線完成與地面 5G 核心網路的連線。
聯發科總經理暨營運長陳冠州先前指出，聯發科在 5G NTN（非地面網路） 技術上一直具有領先地位，聯發科是最早參與 3GPP 組織，並將NR NTN技術推動標準化的公司之一。相較於許多競爭對手偏向使用私有的協議，聯發科主張將技術導入3GPP標準化，陳冠州認為，標準化的好處在於能讓產業鏈更有機會快速擴大。
隨著 3GPP 標準的全面整合並獲得整個行動通訊產業的廣泛採納，所有相容的衛星星系將能自然且無縫地補足地面網路的需求，實現真正無所不在並帶來規模經濟效益的通訊連接，並為智慧型手機、車用及物聯網等領域開啟全新市場。
聯發科技無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，作為地面與非地面通訊領域的領導者，無論是在行動網路覆蓋有限甚至缺乏的地區，聯發科技持續以科技連結世界，致力於改善人們的生活。此次與生態系夥伴攜手合作，成功實現與 Eutelsat 低軌衛星實網連線，讓我們朝以 3GPP 為基礎的下世代 NR NTN 衛星寬頻通訊商用化又邁進了一步。
