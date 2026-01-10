順應川普的要求 委內瑞拉釋放重要的政治犯 包括前總統候選人

川普總統讚揚委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導的政府做得好。（圖片來源／Delcy Rodríguez臉書）

委內瑞拉政府周四（1月8日）釋放大量政治犯，包括知名反對派人士、活動人士和記者，其中有委內瑞拉公民和外國人。政府稱此舉是為了「尋求和平」，美國總統川普強調這是美國的要求。

此前不到一周，委內瑞拉前總統尼古拉斯.馬杜洛（Nicolás Maduro）被美軍逮捕，押送至美國受審，面臨販毒等罪名的指控。

《美聯社》與《華爾街日報》報導，美國總統川普一直向馬杜羅的盟友施壓，要求他們接受他對這個石油資源豐富國家未來的願景。川普表示，此次釋放是應美國的要求。

川普稱讚代理總統做得好

周四晚間，川普總統接受福斯新聞採訪時，讚揚代理總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導的政府，稱讚「他們做得非常出色……我們想要的一切，他們都給我們。」川普還說，只要她能讓華盛頓取得石油，他就樂意讓她執政。

代理總統的弟弟、委內瑞拉國會議長豪爾赫·羅德里格斯證實，後續將有「相當數量」的政治犯獲釋，但截至週四晚間，仍不清楚具體有哪些人或多少人將被釋放。

美國政府和委內瑞拉反對派長期以來一直要求釋放被監禁的政治家、批評者和公民社會成員，但是委內瑞拉政府堅稱，他們不會因為政治原因關押囚犯。

如今，委內瑞拉的國會議長豪爾赫（Jorge Rodríguez）鄭重宣布：「請將此視為委內瑞拉政府尋求和平的姿態。」

委內瑞拉首都卡拉卡斯的囚犯權益倡導組織「刑事論壇」（Foro Penal）指出，獲釋人員中包括反對派領導人比亞喬·皮列里（Biagio Pilier），他曾輔選諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）的2024年總統競選活動。該組織還表示，前選舉委員會官員、2024年總統候選人恩里克·馬爾克斯（Enrique Márquez）也獲釋。

備受矚目的重要政治犯獲釋

記者在社群媒體上發布的影片顯示，馬爾克斯和皮列里在監獄外的街道上與親人擁抱。其中一段影片顯示，馬爾克斯笑容滿面地與家人視訊通話，說道：「我很快就會和你們團聚。」

馬爾克斯曾在備受爭議的2024年大選與馬杜洛競爭總統大位。「一切都結束了。」馬爾克斯在一段由當地記者拍攝的影片中說道，影片中他和妻子、另一名獲釋的反對派成員比亞喬·皮列里在一起。

包括著名委內瑞拉裔西班牙籍律師兼人權活動家羅西奧·聖米格爾（Rocío San Miguel）在內，5名西班牙公民也在周四下午獲釋。隨著夜幕降臨，更多被拘留者獲釋的消息陸續傳出。在卡拉卡斯以東約一小時車程的瓜蒂雷，親屬們在監獄外等候數小時，期間曾短暫高呼「自由了！自由了！」（Libertad! Libertad!）。

回顧過去歷史，委內瑞拉政府通常會在國際局勢高度緊張時期釋放政治犯，包括真正的反對派和被認為是反對派的異議人士，以此表明其願意對話。本周四釋放政治犯，是馬杜洛下台以來首次。

人權組織和反對派成員對此舉感到鼓舞，但目前尚不清楚背後真正的意義何在：是過渡政府的陣痛，還是為了安撫川普政府而做出的象徵性姿態？川普政府允許馬杜洛的支持者繼續掌權，同時透過嚴厲的制裁手段施加壓力。

被偷走的歲月無法挽回

對反對派領袖馬查多而言，這一舉動是「一種道德上的補償」。「被偷走的歲月無法挽回。」她在一段從流亡地發給獲釋囚犯家屬的音頻訊息說道，並敦促家屬相信「不公正不會永遠持續下去，真相雖然傷痕累累，但終將戰勝邪惡」。

委內瑞拉刑事論壇主席阿爾弗雷多·羅梅羅（Alfredo Romero）審慎期待，他希望「這確實是委內瑞拉鎮壓體制瓦解的開始，而不僅僅是一種姿態、一場釋放部分囚犯、監禁其他囚犯的鬧劇」。

在動盪的2024年大選後，委內瑞拉政府發動大規模鎮壓，當局宣稱拘留了2000多人，但委內瑞拉政府否認存在不公正拘留的囚犯，並指責他們密謀破壞馬杜洛政府的穩定。

