南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南一間服飾店，日前來了一對男女，兩人拿了一堆的衣服進入試衣間試穿，但最後什麼都沒買就走了。店家事後清點物品，赫然發現怎麼少了五件商品，調監視器發現，疑似是兩人把東西塞進大袋子裏偷走，於是報警。沒想到這名女子竟然在自己的社群辯解，說東西是她朋友拿的，與她無關，讓店家很傻眼。

順手牽羊？ 男女趁試穿行竊 女事後發文撇責店家傻眼

一名女子身上穿著試穿的外套，手裏還拿著提袋和好幾件衣服，走進試衣間。（圖／當事店家提供）

廣告 廣告

服飾店監視器畫面錄到，一名女子身上穿著試穿的外套，手裏還拿著提袋和好幾件衣服，後頭跟著男性友人，手裏也拿著靴子和衣服，跟著她一起走進試衣間，沒過多久，兩人走出來，女子身上的外套已經不見蹤影，接著她來到櫃台前，把不要的衣服還給店家，卻只還了三件衣服，但男子揹的大袋子裏卻鼓鼓的，兩人就這麼離開。民眾：「就偷東西違法。」服飾店業者王先生：「一男一女一起進去更衣室，然後出來之後手上東西變得很少，然後那個袋子變得很大，那就很明顯了，損失將近五千塊，她是完全沒買，直接整單免費的，就代表他們很敢，這個是不能原諒。」

順手牽羊？ 男女趁試穿行竊 女事後發文撇責店家傻眼

女子試穿完後，來到櫃台前，把不要的衣服還給店家，卻只還了三件衣服。（圖／當事店家提供）

遭竊的是台南這間服飾店的業者，當下因為太忙沒發現，事後清點才發現有五件商品不翼而飛，趕緊調閱監視器，報警抓人，同時把監視器影片po網，希望當事人能自己把東西還回來。有網友一眼就認出這名女子，因為她之前曾經替人刺青，刺得太醜而被炎上。女子後來在自己的社群上辯解，自己離開的時候沒有拿任何東西。還說跟她一起去的男子是朋友，有詐欺前科，有在網路賣韓系服飾，疑似把事情推到對方身上。服飾店員：「她有一篇貼文的那個，跟男生的對話就是說，她要來補貨，她就是說可能就是在進貨這樣，可以拿來賣，好賣這樣。」服飾店業者王先生：「我覺得很誇張，她還說什麼他們是各逛各的，但是兩個人一起進去更衣室，一個男生會偷女生的東西嗎？感覺是慣犯啊。」業者說，本來以為只是小女生貪小便宜，想說東西還回來就原諒她，沒想到事情超展開，對方態度令他傻眼，決定提告。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：順手牽羊？ 男女趁試穿行竊 女事後發文撇責店家傻眼

更多民視新聞報導

跟進免費營養午餐? 新北"不排除任何可能"

日本天后貼臉「菜奇鴨」火紅到日本！網融化：根本台南觀光大使

盼披綠袍參選！「這人」提營養午餐免費 大讚台南：6都最有本錢

