順澤宮冠軍路跑 3千人與神同行

順澤宮第三屆冠軍路跑於埔鹽順澤宮熱鬧登場，吸引超過三千名跑者共襄盛舉。



（記者方一成攝）

彰化馬拉松嘉年華最終場，「二○二五歲次乙巳年順澤宮第三屆冠軍路跑」於昨（十四）日在埔鹽順澤宮熱鬧登場，吸引超過三千名跑者共襄盛舉，宮前廣場一早即湧入許多人潮，氣氛熱烈。彰化縣長王惠美到場與跑者同樂，並與貴賓共同鳴槍啟動賽事，給予選手誠摯的祝福。王縣長表示，埔鹽擁有深厚的宗教文化底蘊與蓬勃社區動能，今年賽事再度吸引全台跑友踴躍參加，充分展現彰化邁向「運動大縣」的強勁能量與魅力。

王縣長表示，今年是順澤宮第三屆冠軍路跑，「順澤宮冠軍帽」眾所皆知，而且香火靈驗，感謝順澤宮魏主委用心帶領團隊策劃活動，每年路跑各具特色。今年跑路除了補給有烤大豬、烤乳豬、龍蝦、米粉湯、臭豆腐等最道地的埔鹽美味，讓各位跑者能大飽口福外，沿途也串聯眾多在地宮廟，讓跑者在奔馳之間感受在地信仰，彷彿「與神同行」。今年更創新推出「轎班馬拉松特訓」，把祈福文化融入跑步訓練，是一個連結運動、美食與宗教，不容錯過的特色路跑。

順澤宮主委魏信顧表示，今年的路跑相較以往做了一些調整，並特別邀請二水安德宮媽祖一同參與。