「順著溫暖前行．仁愛持續發光」 順仁兄弟會傳遞關懷 捐30萬元助十方啟能中心

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】 寒冬有愛更溫暖！由台中市議員賴順仁創立的「順仁兄弟會」今（17）日於台中市議會舉辦「順著溫暖前行．仁愛持續發光」公益捐款儀式，宣布捐助新台幣30萬元給台中市私立十方社會福利慈善事業基金會，並攜手家樂福捐贈250條全新保暖棉被，將分送至弱勢家庭、獨居長者及其他急需協助的市民。活動現場氣氛溫馨、踏實，象徵在地民間力量正努力成為支持弱勢的穩固後盾。

中市府社會局長廖靜芝(中)致詞，順仁兄弟會創會長、中市議員賴順仁(右)，順仁兄弟會會長謝泊宏(左)。（圖/記者廖妙茜拍攝）

順仁兄弟會創會長、台中市議員賴順仁表示，順仁兄弟會是「一起挺、一起走」的力量，成立數年來，迅速匯聚各行各業的會員，成立兄弟會的初衷，是希望在忙碌的城市裡，保留一份互助、互惠、彼此照應的精神，近年物價攀升、就業等因素，使許多社福團體募款、弱勢家庭生活更加困難，冬季更是考驗他們的基本生活品質。

「打造民間最大善意循環！」 賴順仁表示，得知十方社福基金會聯外道路受損亟需修復，服務弱勢時亦面臨資源需求增加，兄弟會會員一致決議捐助基金會，捐款30萬元予十方社福基金會，其中部分資金將協助基金會修復因外力受損的聯外通道，同時補足營運資源，讓有需要的人感受到幫助，服務不受影響。

順仁兄弟會會長謝泊宏說明，順仁兄弟會做的不只是捐款，而是一種善意文化的推動，援助「不只是溫暖，更是一份安心」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

順仁兄弟會會長謝泊宏說，今年在家樂福共同響應下，兄弟會採購 250條保暖棉被，分送給亟需援助的族群，棉被看似平凡，對弱勢家庭卻是不容或缺的重要冬季物資，許多家庭因居住環境潮濕、設備老舊或收入不穩，難以抵禦寒流，因此這份援助「不只是溫暖，更是一份安心」，捐贈儀式中，部分棉被亦在現場展示，象徵溫暖將一件件送入真正需要的家庭。

順仁兄弟會今17日於台中市議會舉辦「順著溫暖前行．仁愛持續發光」公益捐款儀式，十方啟能中心回贈感謝狀。（圖/記者廖妙茜拍攝）

家樂福代表指出，加入公益行列，做善事，是企業最長久的文化，家樂福多年來致力社會公益，此次能與順仁兄弟會攜手送暖，對企業而言是最具意義的投資，「我們希望把善意變成長期文化，而不是一次性的活動」，期盼更多企業能加入公益合作，讓城市在冬天不再只有寒冷，而有更多愛的流動。

受助家庭代表感謝順仁兄弟會，單親媽媽陳女士說，她需同時照顧孩子與父母，工作量有限、收入不穩，冬天常為孩子保暖煩惱。有人願意在這個季節關心我們，真的很溫暖，希望未來有能力也會回饋社會。

順仁兄弟會今17日於台中市議會舉辦「順著溫暖前行．仁愛持續發光」公益活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

謝泊宏強調，順仁兄弟會做的不只是捐款，而是一種善意文化的推動，每一塊錢都是會員辛苦賺來的，我們希望把它花在對的地方，感謝會員無私付出，讓今年的援助規模比往年更有力量，並期盼未來持續擴大公益版圖，把溫暖送到更多地方。

台中市私立十方啟能中心精彩表演。（圖/記者廖妙茜拍攝）

順仁兄弟會表示，未來將持續關注弱勢需求，並投入急難救助、冬令及夏季生活物資補給、醫療與生活補助、青少年教育支持、老人及身障者協助及社福機構設備改善等善行，希望與民間、企業、議員服務網絡共同形成穩固的照顧系統，讓善意在台中不斷延續。