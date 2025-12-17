「順著溫暖前行」 「順仁兄弟會」捐款30萬助十方

【民眾網諸葛志一台中報導】市議員賴順仁發起的「順仁兄弟會」，擁有50多名成員，17日上午於台中市議會舉辦「順著溫暖前行．仁愛持續發光」公益捐款儀式，會中宣布捐助30萬元給台中市私立十方社會福利慈善事業基金會，並攜手家樂福捐贈250條保暖棉被，將分送至弱勢家庭、獨居長者及其他急需協助的市民。

賴順仁表示，得知十方社福基金會聯外道路受損亟需修復，服務弱勢時亦面臨資源需求增加，兄弟會會員一致決議捐助基金會，捐款30萬元予十方社福基金會，其中部分資金將協助基金會修復因外力受損的聯外通道，同時補足營運資源，讓有需要的人感受到幫助，服務不受影響。

廣告 廣告

順仁兄弟會會長謝泊宏說，今年在家樂福共同響應下，兄弟會採購 250條保暖棉被，分送給亟需援助的族群，棉被看似平凡，對弱勢家庭卻是不容或缺的重要冬季物資，許多家庭因居住環境潮濕、設備老舊或收入不穩，難以抵禦寒流，因此這份援助「不只是溫暖，更是一份安心」，捐贈儀式中，部分棉被亦在現場展示，象徵溫暖將一件件送入真正需要的家庭。

代表受贈的十方社會福利基金會主任游月菊指出，聯外道路對十方的老師及學員進出很重要，感謝廠商讓十方欠款先施工，也感謝藝人胡瓜義不容辭幫忙，目前600萬元的工程款還差約200萬元。今年募款比過去困難，發現郵政劃撥捐款少很多，捐款額度也減少，十方1年需4800萬元，50%以上靠募款，除政府補助外，每月要籌款300萬元，還好有善心人士支助，十方明年適逢40週年，規劃明年7月舉辦感恩餐會，胡瓜允諾會來主持。