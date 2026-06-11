順達通過配息11.5元 下半年業績優於上半年

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）鋰電池模組廠順達今天召開股東常會，董事長鍾聰明表示，BBU（電池備援電力模組）需求持續放大，順達積極擴充新產能；隨著產能年底開出，順達看好今年下半年業績會比上半年好很多，且明年會比今年好。

順達去年營收新台幣132.18億元，年減5%；歸屬母公司淨利13.81億元，年減48%，每股稅後純益9.05元。今天股東會通過超額配發現金股息11.5元。

順達說明，去年稅後純益衰退，主因2024年有認列一次性處分土地利益高達19.54億元，墊高比較基期；若以象徵本業的營業利益來看，順達去年營業利益12.46億元，較2024年大幅成長67.6%，主要動能來自BBU的出貨占比持續提升。

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隨AI資料中心開始導入BBU功能，為順達帶來新機會。鍾聰明今天表示，BBU需求強勁，順達已在台灣廠和泰國廠進行生產線布局，產能擴充幅度大，可望帶動營運從今年第4季開始有較大幅度成長。

鍾聰明指出，今年順達非IT的BBU銷售占比可望超過50%，帶動整體營收挑戰2位數成長。以營運走勢來看，今年下半年業績會比上半年好很多，且明年會比今年好。（編輯：張良知）1150611