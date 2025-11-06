《順風婦產科》朴美善罹乳癌全面停工後首亮相！ 頂寸頭吐抗癌歷程

正在進行乳癌治療的朴美善，久違亮相螢光幕。翻攝IG@youquizontheblock

曾以國民韓劇《順風婦產科》在台聞名的朴美善，確診乳癌停工治療後首度回鍋螢幕！昨（5日）在劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》亮相，向觀眾吐露：「因為有太多假新聞，所以我想出來報個平安。」並談起過去一年的抗癌近況，她先前因化療而剃光的短髮已微微長出，氣色也明顯好轉，讓擔心已久的觀眾與網友鬆口氣。

朴美善在節目中也聊起確診乳癌經過，她分享，「原本想著錄完影就去做放射線治療，但那天檢查時看見的情景…」至今回憶起仍百感交集地說：「這是我第一次說出來。」不過朴美善不改幽默的諧星演員本色，還打趣說：「我剃髮的時候還說自己像《瘋狂麥斯》的芙莉歐莎呢！」突如其來的自虧也讓劉在錫與曹世鎬一時反應不及，她才笑著補一句：「可以笑啦～」即便身處抗癌的人生低谷，依舊不忘逗笑大家。

廣告 廣告

朴美善（中）上劉在錫（右）主持的節目分享抗癌心路歷程。翻攝IG@youquizontheblock

朴美善也在觀看好友們送上的驚喜影片時忍不住落淚，該集光是預告已讓觀眾陪著又哭又笑，製作單位也分享完整片段預計11月12日在韓播出。

朴美善1988年以MBC公開招募喜劇演員出道，曾演出《順風婦產科》、《泰熙慧喬智賢》、《全部我的愛》等韓劇，也曾主持長壽節目《Happy Together》，一直享有高知名度。螢幕下的她，則在1993年與同為 諧星的李俸源結婚，育有一子一女。她今年1月因健康狀況出現異常，全面暫停演藝活動，一度讓粉絲十分憂心。



回到原文

更多鏡報報導

李施昤生了！離婚後植入試管胚胎再當媽 感恩：老天給的禮物

獨／黃明志穩交15年正宮女友長這樣！ 女方友人「看不下去」爆內幕

吻戲多達20次！《一吻爆炸》張基龍、安恩真甜炸 自誇默契滿分無冷場