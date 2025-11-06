《順風婦產科》朴美善58歲罹乳癌！ 首公開「超短平頭」開朗抗病模樣曝光

韓國資深喜劇演員朴美善在確診乳癌、暫別演藝圈近一年後，日前終於重返螢光幕。她於11月5日現身劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，親口對觀眾報平安，並笑說：「因為有太多假新聞，所以想出來讓大家知道我沒事。」

節目中可見朴美善以俐落短髮造型亮相，氣色明顯好轉。她回憶確診當下的情景，表示原本打算錄完節目就去接受放射線治療，「結果檢查時看到那畫面，真的心情很複雜。」這是她首次親自提起病情經過。

廣告 廣告

即使歷經抗癌過程，朴美善仍保持特有的幽默感。她談到剃髮時還自嘲：「我那時候還說自己像《瘋狂麥斯》的芙莉歐莎呢！」讓主持人劉在錫與曹世鎬當場愣住，她隨即笑著補一句：「可以笑啦～」現場氣氛瞬間輕鬆起來。

朴美善以開朗模樣錄製《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖片來源：IG youquizontheblock）

節目預告播出後，許多觀眾留言表達感動與祝福，稱讚她「即使半剃頭也依然漂亮」、「看到她笑就覺得安心」。不少網友也留言：「願她健康復原」、「我們的青春都在她的節目裡」。完整訪談將於11月12日播出。

1988年出道的朴美善，曾以《順風婦產科》、《泰熙慧喬智賢》、《全部我的愛》等作品在台灣觀眾間打開知名度，也曾主持《Happy Together》等長壽節目。她今年初接受健康檢查時，被診斷為乳癌初期，隨即中止所有工作專心治療，這次之所以決定出來錄製節目，是為了向外界證明自己已逐漸康復，「我想親自讓大家知道，我還在這裡。」

延伸閱讀

以為只是壓力大！女星老是想睡覺「睡完還是累」 34歲驚覺罹癌：甲狀腺全拿掉

24歲女演員罹癌！忙到沒時間吃飯「光靠咖啡提神」 吐血才驚覺已慘：胃癌之王