《順風婦產科》美月媽罹癌 暫停活動10個月 罕現身曬光頭照

韓國演員朴美善（박미선）在《劉QUIZ ON THE BLOCK》中分享化療期間的形象照。（圖／翻攝自朴美善 IG）





韓劇《順風婦產科》飾演美月媽媽的演員朴美善（박미선）今年8月爆出罹患乳癌進行化療的消息，當時她已經停工許久，昨（12日）登上韓綜時候，還曬出了光頭造型拍攝的形象照。

朴美善今年初由於健康原因暫停了演藝活動，當時經紀公司強調狀況並不嚴重，直到8月才爆出其休養原因，主要是年初健檢發現罹患乳癌，隨後進行化療和藥物治療，為了休養而選擇停工。

休養10個月的朴美善的出演了韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》昨日播出，以短髮、西裝造型亮相，節目中也和主持人劉在錫、曹世鎬笑說，自己很像去義大利留學回來的服裝設計師。

接著也解釋自己並非減短髮，而是頭髮長出來，因為乳癌治療一定會讓頭髮掉落，朴美善便在治療前全部剃光，也表示：「我覺得頭髮還會再長，難得有機會嘗試這樣的髮型，所以很開心的剃掉頭髮。」

還在節目中公開了自己的光頭形象照，可以看見照片中，朴美善身穿白T以及西裝對著鏡頭燦爛微笑，也透露是其女兒鼓勵她拍，並在個人IG也分享了和劉在錫、曹世鎬的合照。



