須熟客介紹還得搭接駁車才能進賭場 仍被警方破獲逮13人

〔記者周敏鴻／桃園報導〕​桃園市70歲范姓老翁在平鎮區南平路巷弄內的1處社區大樓民宅內，開設推筒子職業賭場，要求賭客想上門試手氣，除須透過熟客介紹，還得搭乘賭場提供「接駁車」前往，平鎮警分局接獲檢舉後監控多日，28日晚間待賭客陸續進入賭場後，破門逮回范姓老翁、員工1人、賭客11人究責。

范姓老翁為了規避警方查緝，刻意選擇巷口有廟宇的僻靜社區大樓，租屋開設推筒子職業賭場，還規定賭客須有介紹人、不能自行前往賭場，儘管如此，賭客頻繁進出社區大樓，仍引起民眾注意，向平鎮警方檢舉。

警方監控多日，28日晚間等到賭客陸續進入賭場後，出動優勢警力破獲賭場，逮回范姓老翁等13人，查扣13萬餘元賭資，以及賭具一批，警方訊後，已依賭博罪嫌將范姓老翁與員工送辦，11名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

