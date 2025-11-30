頌樂來台三角熱褲火辣開唱！粉絲狂安可不放人 她急喊：我要上廁所

頌樂30日在台北國際會議中心舉行個人巡迴演唱會「Solaris」。（孫伊萱攝）

韓國實力派女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）今（30日）在台北國際會議中心（TICC）舉行個人巡迴演唱會「Solaris」，魅力全開。原訂演唱28首歌，她在安可時興致大開，現場開放粉絲點歌，加碼超過5首。看到粉絲竟自備歌詞本，她驚呼「怎麼準備這個，神奇」，台下呼喊聲太踴躍，她乾脆用中文笑說：「聽不到！一個人一個人說！」隨即加碼清唱〈月亮代表我的心〉，但因太久沒唱，前奏一下她立刻慌張找歌詞本喊「等一下！等一下！」惹得全場笑成一片。

頌樂今年頻繁來台，僅本月就有高雄演唱會、擔任舒華粉絲見面會嘉賓、和玟星一同參與台北國際旅展，下月更受邀唱嘉義市跨年，被粉絲笑稱根本「在地歌手」，她整場幾乎全用中文與粉絲互動，雖偶爾卡詞，她仍硬著頭皮說：「中文很難，我的腦袋很複雜。」又突然轉回韓文喊「頭有點抽筋了」，逗得全場大笑。她不時確認台下是否聽得懂中文，得到肯定回應後才放心投入舞台。

頌樂化身女皇霸氣登場。（SHOW OFFICE提供）

演出開場，她戴上皇冠、穿著鑲滿亮片的黑色長禮服，從高處階梯走下，以音樂劇《鐘樓怪人》的〈Ave Maria Paien〉震撼全場，氣勢宛如女皇。緊接演唱〈Egotistic〉前，她脫下皇冠與長裙，露出性感三角熱褲，全場尖叫聲連連。接著她用全中文介紹演出概念：「我是掌管這個星球的皇帝頌樂！這裡不是台北，是未知的星球。這次Solaris是『Solar is...』我會用四個舞台展現不同面向。」

準備唱〈Big Booty〉前，她突然說自己「有一個很小的煩惱」，台下有人大喊「太漂亮」，她瞬間聽懂並害羞回應「謝謝」，引來爆笑。而唱到〈Easy Peasy〉副歌時，她疑似被口水嗆到猛咳，粉絲立刻加油打氣，她重新穩住把歌唱完，還急忙道歉：「抱歉，不好意思，突然我的口水停了。」粉絲大喊「肯恰那！」她乾脆直接跳起「肯掐那叮叮叮叮叮」洗腦舞，自嘲化解狀況。

頌樂脫下禮服，以性感全黑皮革的造型亮相。（SHOW OFFICE提供）

演唱會尾聲，頌樂依依不捨地問「你們開心嗎？」承諾粉絲「一定要下次見，打勾打勾」，連續帶來〈Colors〉與〈Paradise〉，把TICC變成大型舞池。最後與舞者牽手致意，但台下安可聲不斷，她再度獻唱MAMAMOO的〈Décalcomanie〉，粉絲仍喊不停，她笑說：「很感謝你們，我現在應該去洗手間，不得了了。」最終又敵不過大家的熱情，再加碼〈Blues〉才終於退場。

