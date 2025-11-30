頌樂個唱狂安可 喊「要去廁所」才收尾

韓國女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）11月30日在TICC舉行個唱。原訂演唱28首歌，她在安可時興致大開，現場開放粉絲點歌，加碼超過5首，不過台下呼喊聲太踴躍，她乾脆用中文笑說：「聽不到！一個人一個人說！」隨即加碼清唱〈月亮代表我的心〉，但因太久沒唱，前奏一下她立刻慌張找歌詞本喊「等一下！等一下！」惹得全場笑成一片。

頌樂今年頻繁來台，又將參與嘉義市跨年晚會，還曾在台和9m88發行合作單曲，被粉絲笑稱根本「在地歌手」。她昨整場幾乎全用中文與粉絲互動，雖偶爾卡詞，她仍硬著頭皮說：「中文很難，我的腦袋很複雜。」又突然轉回韓文喊「頭有點抽筋了」，逗得全場大笑。她不時確認台下是否聽得懂中文，得到肯定回應後才放心投入舞台。

演出開場，她戴上皇冠、穿著鑲滿亮片的黑色長禮服，從高處階梯走下，以音樂劇《鐘樓怪人》的〈Ave Maria Paien〉震撼全場，氣勢宛如女皇。緊接演唱〈Egotistic〉前，她當場脫下皇冠與長裙，露出性感三角熱褲，全場尖叫聲瞬間爆棚。

唱到〈Easy Peasy〉副歌時，她疑似被口水嗆到猛咳，粉絲立刻加油打氣，她重新穩住把歌唱完，還急忙道歉：「抱歉，不好意思，突然我的口水停了。」粉絲大喊「肯恰那（沒關係的韓文）！」她乾脆直接跳起「肯恰那叮叮叮叮叮」洗腦舞，自嘲化解狀況。

演唱會尾聲，頌樂依依不捨地承諾「一定要下次見，打勾打勾」，但台下安可聲不斷，她再度獻唱MAMAMOO的〈Decalcomanie〉，粉絲仍喊不停，她笑說：「很感謝你們，我現在應該去洗手間，不得了了。」最終又敵不過大家的熱情，再加碼〈Blues〉，比出愛心後才終於退場。