頌樂台北開唱曝新學流行語！粉絲喊再開一場 她秒回：沒體力

頌樂巡演在台北劃下句點，粉絲敲碗「再開一場」。（讀者提供）

韓人氣女團MAMAMOO隊長頌樂今（30日）在台北國際會議中心舉行第三次個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》，以宇宙概念貫穿全場，透過「Solar is」揭示The Empress、The Imaginer、The Story、The One四大主題，帶領容順搭上「Solaris號」展開星際旅程。她幾乎全程以中文交流，熱情爽朗的反應讓氣氛層層升溫。

頌樂現在中文能力超佳，卻因「氛圍」一詞太難卡住。（讀者提供）

頌樂以中文向粉絲說想切換成「不同的氛圍」，卻因「氛圍」一詞太難卡住片刻，引來全場笑聲，她也自嘲「現在我的腦袋好複雜」，氣氛溫馨又輕鬆。第三篇章「The Story」中，她換上帥氣艦長造型，並以不插電的演出拉近與觀眾距離。演唱途中因不小心搶拍而笑場，粉絲大喊「肯恰拿」替她打氣，她更跟著跳起迷因版「肯恰拿～叮叮叮叮叮」，還補充「我最近學到一句流行語『我沒了』」，成為台北場可愛亮點。

自創曲段落中，她因巡演即將在台北劃下句點而眼眶泛淚，粉絲喊「再開一場！」她大笑回答「我沒有體力了！」又和台下一來一往開玩笑「你們明天不用上班嗎？」「每天都在玩嗎？好羨慕喔！」現場氣氛溫暖又爆笑。她隨後以韓文感性表示，最後一站選在台北讓她特別珍惜，也承諾會努力準備下次再見。

頌樂勁歌熱舞辣翻全場。（讀者提供）

粉絲也精心準備應援，以排字與手幅寫下「頌樂，就是我們心動的理由」，並送上拉霸機造型蛋糕，替她慶祝成功完成交出「大滿貫」。最終篇章「The One」中，她在歡呼聲中一路加碼，甚至走下觀眾席與粉絲近距離互動，更臨時獻唱中文經典〈月亮代表我的心〉掀起全場大合唱。演唱會最後在〈Colors〉與〈Paradise〉中溫暖收尾，為《Solaris》台北站畫下完美句點。

