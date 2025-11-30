頌樂台北開唱（2） (圖)
韓國女團MAMAMOO成員頌樂（Solar）（中）30日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉行演唱會，開場一連帶來4首歌，嗨翻全場。
中央社記者翁睿坤攝 114年11月30日
濱崎步上海演唱會臨時喊卡 無觀眾開唱吸引粉絲支持 黃秋生讚：真正的藝術家
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈不滿，中國政府也推出多項限制政策，甚至就連日本歌手濱崎步預計於 29 日在上海舉辦的演唱會也臨時遭到取消。雖然演唱會突然喊卡，但濱崎步並沒有因此離開中國，反而選擇在已經搭建好的會場內，舉辦一場「沒有觀眾的演唱會」，並獲得大量歌迷讚賞，就連香港影帝黃秋生也稱讚她是一位「真正的藝術家」。 在演唱會遭到取消後，濱崎步於 28 日透過社群媒體發布限時動態，向所有籌備演唱會的工作人員、舞者、樂團成員以及準備到場支持的粉絲道歉。隨後，濱崎步又於 29 日晚間發布限時動態，證實自己按照原先的規劃，在完全沒有觀眾的情況下從第一首歌唱到安可曲，直到完整演出結束後才離開會場，「全體演出者、工作人員懷抱著和正式演出毫無差別的心情，傾盡全力的完成了整場演唱會，希望獻給本來可以相見的 1 萬 4000 名 TA (濱崎步粉絲名)。 濱崎步也在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，並找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己。濱崎步認為，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的新頭殼 ・ 8 小時前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒
王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與九十八歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀！職業病！」，他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步開唱前被卡！「錄製一人演唱會」 願粉絲未來看見
濱崎步開唱前被卡！「錄製一人演唱會」 願粉絲未來看見EBC東森娛樂 ・ 1 天前
別想拍真人版！《Kpop 獵魔女團》創作者霸氣拒絕改編，理由獲網讚爆
自今年 6 月在 Netflix 獨家上線以來，動畫電影《Kpop 獵魔女團》（K-Pop Demon Hunters）便以驚人的氣勢席捲全球。即便上映已過半年，劇中那些洗腦神曲依然穩坐各大音樂排行榜前段班，粉絲們的二創舞蹈影片更是在社群平台上瘋傳。隨著熱度居高不下，外界開始出現各種關於「真人版改編」的呼聲與猜測。然而，面對這股期待，原作核心團隊其實有給出了一個斬釘截鐵的答案：「不可能」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
MAMA 2025／G-DRAGON奪年度藝人、Stray Kids拿年度專輯獎、aespa獲最佳女團！BABYMONSTER化身獵魔女團飆唱《GOLDEN》…得獎名單懶人包一次看
2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。MAMA頒獎典禮各獎項入圍名單公布，aespa入圍4項最多，加上成員與合作入圍的獎項共6項；BLACKPINK今年除了團體活動，成員個人活動表現也相當亮眼，Jennie、ROSÉ、Jisoo的個人專輯都入圍；G-DRAGON也以全新回歸專輯入圍4項。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 個月前
周華健爆「驚天喜訊」 萬人面前鬆口：考慮重新維繫感情
周華健出道40年，再度登上高雄巨蛋開唱，昨（29日）舉辦「少年的奇幻之旅3.0」演唱會，不僅安排經典歌曲串連全場，周華健還特別獻唱〈一支小雨傘〉、〈家後〉等台語組曲，以「獨特台語唱腔」讓全場聽得陶醉。唱到〈一支小雨傘〉時，他笑稱這是「萬年不敗、少數能完整唱完的台語歌」，幽默依舊。鏡報 ・ 13 小時前
周潤發突現身MAMA頒獎！三語哽咽祈福 GD牽手跳舞害羞爆紅
周潤發原先取消出席，但最終在典禮第二天現身會場，他語氣哽咽地表示：「在我頒獎之前，我有一個小小的拜託，希望大家站起來，為香港居民送上衷心的祝福。」當場燈光隨即暗下，全體觀眾起立默哀，氣氛莊嚴動容。在短暫的祈福儀式後，周潤發整理情緒，轉為輕鬆語氣，用廣東話...CTWANT ・ 2 小時前
陸下禁日令？唱到一半被帶走...大槻真希傻眼 濱崎步登台「無觀眾」
受中日關係急凍影響，多位日本藝人在大陸的演出活動遭到突然中止或取消。繼天后濱崎步原定於29日在上海的演唱會被臨時取消後，歌手大槻真希28日在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中被強制中斷並帶離舞台，引發歌迷網友熱議。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火128死悲痛籠罩！楊千嬅紅館演唱會照開 網怒批：眼中只有錢
香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，至今已造成128人死亡、上千戶民宅受損，全港哀悼氣氛沉重。受此影響，多項演藝活動宣布暫停或延後，以表達對災民的哀悼。原定於今（29）日起在紅館舉行的香港歌手楊千嬅「Live MY LIVE 2025演唱會」六場連演，主辦方宣布將如期舉行，但此決定在社群上引發部分網友不滿，有人留言批評「全城哀悼，你反而有心情慶祝30週年開演唱會，良心良知何在」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上海萬代嘉年華官方無奈宣布「活動整個取消」...中國網友反應曝
隨著中國反日的情緒越來越強烈，在上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華 2025 昨日發生離譜事件，在歌手上台唱到一半時關麥關燈中斷演出直接請下台，原本官方只有取消後續舞台活動，不過不久後又緊急公告，正式宣告整個活動遭到取消。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
台灣之光！柯淑勤愛女抱回亞洲電視大獎女配角 落淚吐真實心聲
2025年第30屆亞洲電視大獎29日在印尼雅加達舉行戲劇類頒獎典禮。杜蕾於《在光裏的人》飾演天生重度腦性麻痺以及小腦萎縮的角色，從中國、香港、南韓、印尼、泰國競爭者中脫穎而出，拿下最佳女配角獎。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 10 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 5 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 5 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前