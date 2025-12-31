生活中心／李世宸、曾宸洛 嘉義報導

2026嘉義跨年卡司，陣容十分堅強！包括亞洲舞王羅志祥展現超強舞技，兩位台語金曲歌王蕭煌奇和許富凱也現身，帶來動人歌曲，粉絲頂著寒風也來聆聽，不過最大咖的，要屬來自南韓的MAMAMOO（音：媽媽木）成員頌樂，帶來壓軸動感歌曲。

「頌樂"HONEY"。」一曲韓國嘻哈風歌曲，MAMAMOO成員頌樂又唱又跳，全場尖叫，這也是頌樂全台獨家唱進嘉義跨年。頌樂"Floating Free"：「因為youandme，聊著一樣話題，忘了時間距離讓節奏靠近你。」這回跨年吹起韓流，KARA、華莎都現身唱，嘉義市也難得請來大咖韓星頌樂，讓粉絲又驚又喜。羅志祥"舞狀元"：「尖叫聲。」

頌樂嘉義跨年壓軸唱！ 羅志祥蕭煌奇許富凱飆歌

羅志祥。（圖／翻攝全嘉藝起來）





羅志祥也不讓韓星專美於前，舞台上大秀舞技。羅志祥"做伙"：「想要講蝦咪我這馬攏沒資格，說不出心內話，我早就已經後悔。」羅志祥也獻唱出道近30年，第一首全閩南語歌曲，但不小心掉麥，反而被網友大讚，原來「小豬是真唱啊」、「證明是開全mic唱」，引發話題。蕭煌奇"沒那麼簡單"：「相愛沒有那麼容易，每個人有他的脾氣，過了愛作夢的年紀，轟轟烈烈不如平靜。」





頌樂嘉義跨年壓軸唱！ 羅志祥蕭煌奇許富凱飆歌

蕭煌奇。（圖／翻攝全嘉藝起來）





台語金曲歌王蕭煌奇，渾厚嗓音充滿生命力，用經典歌曲征服嘉義觀眾，另一位台語金曲歌王也，同場演出。許富凱"棉照被"：「乎我做你燒燒的溫暖的棉照被，為你化做冬天的彼把火，驚你受風吹驚你冷冷歸暝。」許富凱唱起台語歌，真摯動人，讓粉絲聽得如痴如醉，大咖表演嘉賓輪番上陣，用深情歌聲和精彩節目，陪伴現場歌迷和電視機前觀眾，邁向2026。

