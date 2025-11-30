頌樂女王之姿開唱！竟當眾脫了外露「黑底褲」 巡演劃下句點自嘲：沒體力了

頌樂火辣開唱。李鍾泉攝

韓國女團MAMAMOO成員頌樂（Solar）30日在台北TICC國際會議中心舉行巡演《Solaris》，頭戴超閃皇冠，以女王之姿登場，演唱〈Ave Maria Paien〉，隨即脫下外罩的黑鑽長裙，只剩下細肩帶小可愛和超短熱褲，開場就辣翻全場，引爆粉絲尖叫聲。

頌樂身穿露出臀線的黑色短褲，配上過膝長靴，火辣熱舞。中文很好的她自封「統治未知星球的皇后」，不過仍展現俏皮一面，笑說中文太難了，讓她腦袋打結，並喊話粉絲給她更多尖叫聲。

廣告 廣告

頌樂以女王之姿登台。李鍾泉攝

頌樂唱到〈Easy Peasy〉時，竟被自己口水嗆到，空白了一大段，粉絲力挺用韓文喊：「沒關係！」並救援幫她接唱，她也害羞道歉。整場演唱會頌樂又唱又跳，誠意滿滿帶給粉絲近30首歌，包括〈HONEY〉、〈I Miss You〉等經典歌曲。

巡演在台北劃下句點 感性泛淚謝粉絲

頌樂又唱又跳誠意滿滿。李鍾泉攝

在演唱自創曲〈Star Wind Flower Sun〉時，頌樂情緒激動、一度眼眶泛淚。她坦言，想到《Solaris》巡演即將在台北劃下句點，心中難免感到不捨。台下粉絲立刻大喊：「再開一場！」她則笑著回應：「不好意思，我沒有體力了！」

隨後頌樂也改用韓文真摯地向粉絲表達心意：「我的《Solaris》巡演要在台北畫下最後一站了。」感性總結：「今天的舞台畢竟是最後了，所以對我來說很特別、也更加珍貴，有點捨不得，裡面包含很多情感。下次見面之前，我會更加努力，所以，請大家多多等待，要跟我再見面喔。」

頌樂造型火辣。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

GD不滿MAMA演出！爆氣留「倒讚」圖 一度遭「消音」網瘋猜負評原因

9m88香豔「大腿舞」引爆狼嚎吼叫！背後推手竟是「台灣碧昂絲」

獨家／陳柏霖財務陷困境！「無敵影業」成立6年驚傳遭掏空、收攤倒數