頌樂巡演最終站台北完美落幕 全程中文寵粉還唱了〈月亮代表我的心〉
【緯來新聞網】南韓人氣女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）於11月30日在台北國際會議中心舉辦第三次個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》。本次她以宇宙世界觀打造全方位沉浸式舞台，並以「Solar is」為主軸，呈現The Empress、The Imaginer、The Story、The One四種截然不同的面貌，帶領全場的「容順（官方粉絲名）」搭乘「Solaris號」展開一場穿越時空的星際旅程。今年幾乎確定能衛冕「KPOP灶咖大賽冠軍」的她，全程以中文與觀眾交流、互動真摯又直接，展現她始終如一的熱情魅力。
南韓人氣女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）巡演台北站開唱。（圖／記者許方正攝）
演唱會開場，頌樂頭戴皇冠、身穿黑色亮片禮服，以〈Ave Maria Paien〉歌曲強勢登場，磅礡的歌聲瞬間震撼全場，展現宛如「女皇」般的絕對掌控力，隨後她接連演唱〈RAW〉、〈Egotistic 〉、〈Spit it out 〉等強勁曲目，以動感的舞蹈，驚艷全場，火力全開。隨後，她俐落地脫下禮服，以性感全黑皮革的造型亮相，上身以貼身短版皮革上衣勾勒線條，搭配高開衩皮革短褲；下半身則穿過膝亮面長靴、大膽而前衛，大秀性感又充滿力量的舞台氣場。
她以中文與全場互動：「大家好，我是掌管這個星球的皇帝『頌樂』，你們以為這裡是台北嗎？不是喔！這裡是未知的星球」接著她解釋今晚的主題「Solaris」，其實也有「Solar is..」的意思，想要透過這次的演出呈現出她的多重面向，「今天我會用四個不一樣的舞台展現不同的我，第一個就是The Empress，透過剛剛的歌曲，大家有感覺到了嗎？」台下粉絲們也立刻回以熱烈尖叫。
演唱會開場，頌樂頭戴皇冠、身穿黑色亮片禮服，以〈Ave Maria Paien〉歌曲強勢登場。（圖／記者許方正攝）
進入第二篇章「The Imaginer」，頌樂以更具敘事性的舞台語彙打造充滿想像力的音樂宇宙。她帶來〈Image〉、〈Blue Bird〉、〈EXIT〉，讓氛圍逐步轉入夢幻色調；接著演唱音樂劇《Mata Hari》中的〈HELLO 〉與〈But I〉，以收放自如的聲線與濃厚戲劇張力收服全場，觀眾完全沈浸在她的敘事歌聲之中。她向容順們表達心情：「大家開心嗎？我感覺今天的容順們特別熱情，讓我很感動。接下來我想換一個不同的氛圍。」由於「氛圍」一詞太難，她一度在台上卡詞，終於說出口後，粉絲報以熱情的鼓勵，她也不忘自嘲：「現在我的腦袋好複雜！」現場笑聲不斷。
來到第三章節「The Story」，頌樂換上全新造型，以帥氣滿分的艦長裝扮再次登場，瞬間掀起全場尖叫。她帶來〈Coffee&Tea〉、〈Easy Peasy〉與〈Floating Free〉，並選擇以吉他不插電的版本，展現最純粹的音樂面貌。粉絲隨著溫柔的吉他聲與她清澈的嗓音揮動手燈，現場氛圍瞬間切換成溫柔的抒情宇宙。在演唱〈Easy Peasy〉時，她因不小心搶拍而一度忍不住笑場，甚至笑到差點唱不下去，台下也跟著哄堂大笑。她連忙用中文向大家道歉：「抱歉，不好意思！」，而粉絲則不停喊著「肯恰拿（沒關係）」，要她不用擔心，頌樂馬上接住粉絲的梗，搞笑跳起流行迷因「肯恰拿～叮叮叮叮叮！」，還補充說了一句：「我最近學到了一句流行語『我沒了』」，成為台北場可愛的小插曲。
在演唱自創曲〈Star Wind Flower Sun〉時，頌樂情緒激動、一度眼框泛淚。（圖／記者許方正攝）
在演唱自創曲〈Star Wind Flower Sun〉時，頌樂情緒激動、一度眼框泛淚。她坦言，想到《Solaris》巡演即將在台北劃下句點，心中難免感到不捨。台下粉絲立刻大喊「再開一場！」，她則笑著回應：「不好意思，我沒有體力了！」，粉絲繼續回覆：「不想回去！」，她開玩笑的說：「不行，你們明天要上班吧？」聽到粉絲回覆「不用！」頌樂驚訝又好笑地說：「你們都不用工作嗎？每天都在玩嗎？哇！好羨慕喔！」。
玩笑話後，她改用韓文真摯地向粉絲表達心意，「我的《Solaris》巡演要在台北畫下最後一站了」，久違的翻譯聲音在舞台邊響起，她開玩笑說：「翻譯的聲音，好久沒有聽到了！」可愛又好笑。而頌樂也感性總結：「今天的舞台畢竟是最後了，所以對我來說很特別、也更加珍貴，有點捨不得，裡面包含很多情感。下次見面之前，我會更加努力，所以，請大家多多等待，要跟我再見面喔。」
不只頌樂精心準備內容，粉絲也給予滿滿的驚喜應援，除了用排字和手幅寫下「頌樂，就是我們心動的理由」，向她傳遞最真摯的支持外，還送上拉霸機造型的蛋糕，祝賀她「大滿貫」成功完成Solaris巡演，讓她直呼感動。而在最終篇章「The One」中，頌樂帶來〈WANT〉與〈Blues〉展現專屬她的自信魅力，在粉絲不斷呼喊下，她加碼安可多首歌曲，頌樂更驚喜走入觀眾席與粉絲近距離互動、寵粉無極限。
頌樂寵粉以中文與全場互動。（圖／記者許方正攝）
此外，她還特別開放粉絲現場點歌，連續演唱多首不在原定歌單內的歌曲，而在粉絲的熱情鼓吹下，更臨時加碼唱了經典中文歌曲〈月亮代表我的心〉，掀起另一波全場大合唱。她以真摯的心意和溫暖的歌聲回應台灣粉絲的支持，誠意滿分，台北站在〈Colors〉與〈Paradise〉音樂中收尾，這趟Solaris號的宇宙旅程也完美落幕，更多活動詳情請上SHOW OFFICE官方社群查詢。
