頌樂氣勢一路攀升 華語音樂新篇章即將揭曉

韓國女團MAMAMOO隊長頌樂Solar，去年正式以首支中文單曲「Floating Free」進軍華語樂壇，氣勢一路攀升。從音樂成績到舞台曝光全面開花，她也預告已悄悄投入全新作品籌備，華語音樂新篇章即將揭曉，令粉絲高度期待。

頌樂首度挑戰中文作品便展現強大影響力，「Floating Free」上線後佳績連連，不僅勇奪iTunes「Top Songs」榜首，同步攻佔KKBOX多項榜單，MV亦衝上 YouTube音樂影片發燒榜第2名，橫掃各大平台。作品與後續活動由凱渥集團旗下種子音樂全程參與規劃與協力，從音樂製作到市場推動緊密銜接，也讓頌樂的華語音樂方向更加清晰。

身為韓國頂尖實力派女聲代表之一，頌樂在發音與情感詮釋上投注高度誠意，不僅展現對中文的用心，也讓外界看見她駕馭不同語言音樂的能力。她坦言，這次不只是推出一首作品，而是希望真正走進華語音樂的語境之中。

除了音樂表現亮眼，頌樂近期也深入城市日常，親身體驗在地生活與文化，從街頭小吃、夜晚街景到人情互動，她都以滿滿好奇心投入其中，並主動向工作人員請教文化細節。這段貼近土地的生活觀察，也逐漸轉化為她在演唱時更細膩的情緒層次，讓她與華語作品建立起更深的情感連結。

隨著中文單曲引發關注，頌樂接連完成多項指標性合作與大型舞台演出，不僅受邀擔任《傳說對決》9週年形象大使，演唱遊戲主題曲並參與配音，也成為全臺最大連鎖百貨公司週年慶宣傳大使，更驚喜挑戰中文Rap，展現不同以往的節奏掌握與語言實力。

從音樂作品、品牌合作到大型現場演出，頌樂一步步累積與華語觀眾的真實連結，也展現穩定而成熟的舞台實力。她目前已投入全新音樂作品籌備，從選歌到聲音表現皆親自參與討論，期盼帶來不同以往、卻依然屬於她的嶄新樣貌。

Solar頌樂以首支中文單曲「Floating Free」進軍華語樂壇（種子音樂提供）

Solar頌樂積極走入城市各個角落，親身感受當地生活與文化氛圍（種子音樂提供）

從音樂作品到品牌合作，Solar頌樂一步步累積與華語觀眾的真實連結（種子音樂提供）