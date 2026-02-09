頌樂進軍華語樂壇獲好評！宣布「全新作品」蓄勢待發

Solar頌樂挑戰中文作品大成功 實力唱將打開全新音樂版圖。（圖／種子音樂提供）





近年在「KPOP灶咖大賽冠軍」中名列前茅、實力與人氣兼具的頌樂（Solar），首度挑戰中文作品便展現驚人影響力，去年正式以首支中文單曲〈Floating Free〉進軍華語樂壇，宣告展開全新音樂篇章。

頌樂不僅在中文發音與情感詮釋上展現高度誠意，也讓外界看見她對不同語言音樂的駕馭能力，歌曲〈Floating Free〉上線後佳績連連，作品推出後聲量迅速攀升，不僅登上 iTunes「Top Songs」榜首，更同步攻佔 KKBOX 多項榜單，強勁氣勢橫掃各大平台。

頌樂積極走入城市各個角落，親身感受當地生活與文化氛圍。（圖／種子音樂提供）

除了在音樂成績上交出亮眼表現，頌樂這段時間也積極走入城市各個角落，親身感受當地生活與文化氛圍，無論是品嚐街頭小吃、體驗街坊濃厚的人情味，還是漫步於夜晚燈火通明的街景之中，她都以滿滿好奇心與真誠態度投入其中，經常主動向工作人員請教在地習慣與文化細節，展現對環境的尊重與學習熱情。

對頌樂而言，這不只是一次音樂上的嘗試，更是一段貼近土地、深入生活的學習旅程。這些日常片刻所累積的觀察與感受，也逐漸轉化為她在演唱與表演時更細膩的情緒層次，讓她對華語作品產生更深層的情感連結與理解。

Solar頌樂以首支中文單曲〈Floating Free〉進軍華語樂壇。（圖／種子音樂提供）

隨著中文單曲帶來的高度關注，頌樂近來接連完成多項指標性合作與大型舞台演出，持續拓展在華語市場的影響力，不僅受邀擔任傳說對決九週年形象大使，為手遊演唱遊戲主題曲及配音，也擔任全台最大連鎖百貨公司週年慶宣傳大使，更驚喜挑戰中文 Rap，展現不同以往的節奏掌握與語言實力。

為此反覆練習咬字與語氣細節，力求自然到位，誠意十足的表現也引發粉絲與網友熱烈討論，成功打開更多元的形象面向。歲末更登上嘉義跨年舞台，帶來多首精彩演出，與全場觀眾一同倒數，在煙火與歡呼聲中陪伴大家迎接2026年的到來。

從音樂作品到品牌合作，頌樂一步步累積與華語觀眾的真實連結。（圖／種子音樂提供）

從音樂作品到品牌合作，再到大型現場演出，頌樂一步步累積與華語觀眾的真實連結，也在不同舞台上展現穩定而成熟的現場實力。這些跨界且高密度的曝光，不僅讓更多人認識她作為歌手以外的多元魅力，也讓外界看見她不只是一位實力唱將，更是願意不斷突破自我、融入不同文化與舞台的全方位藝人。

在累積一連串亮眼成績與豐富經驗後，頌樂也並未停下腳步，而是悄悄投入全新的音樂作品籌備之中。從選歌方向到聲音表現，她都親自參與討論，希望帶來與過往不同、卻依然屬於她的嶄新樣貌。接下來將陸續釋出更多相關內容，無論是歌曲風格或全新面貌，都值得樂迷拭目以待。更多驚喜即將揭曉，請大家多多期待頌樂接下來的音樂動向。



