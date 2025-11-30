頌樂開唱被嗆到 加碼歌曲寵粉 全場合唱〈月亮代表我的心〉

南韓女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）。（圖／東森娛樂）





南韓女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）於今（30日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》，帶領YONGSOON（粉絲名）來看自己的「四個面向」，全場自己說中文，讓她表示：「腦袋很複雜」，還因為不小心被嗆到，加碼跳了「肯恰那 叮叮叮。」

頌樂（Solar）在台北國際會議中心（TICC）舉辦個人亞洲巡迴演唱會。（圖／東森娛樂）

演唱會開場頌樂頭戴皇冠、身穿一襲鑲滿鑽石的長黑禮服，帶來主演音樂劇《鐘樓怪人》的〈Ave Maria Paien〉展現女皇風範，接著直接脫掉長裙，皮褲火辣秀出蜜大腿和蠻腰並帶來〈Egotistic〉，掀起全場尖叫聲。

中文已經很流利的頌樂，全場自己用中文和大家溝通，指出自己的演唱會名稱《Solaris》其實有著「Solar is」的意思，今天要帶給大家的便是頌樂四個面向的舞台，直呼：「期待嗎？」得到全場尖叫聲後，也笑說：「中文很難，我的腦袋很複雜」，不過YONGSOON都給予她滿分肯定，讓她也開心表示：「你們喜歡的話你開心的話，尖叫聲！現在馬上出發了！Let’s go！」

頌樂（Solar）在台北國際會議中心（TICC）開唱不斷加碼。（圖／東森娛樂）

演唱到〈Easy Peasy〉時候，頌樂突然被自己嗆到，因此整段都沒有演唱，台下YONGSOON紛紛幫忙一起唱，結束後頌樂說道：「抱歉，不好意思，我的口水停了」，YONGSOON表示沒關係後，頌樂也笑著唱了「肯恰那 叮叮叮」來轉換舞台氣氛。

除了原本將近30首的歌曲，頌樂更是不斷加碼，從sam smith的〈Unholy〉唱到了中文經典歌曲〈月亮代表我的心〉，和YONGSOON們捨不得說再見，



