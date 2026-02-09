頌樂預告馬年喜訊！不同面貌「秘密計劃」即將公開

頌樂積極深耕台灣市場。種子音樂提供

南韓實力女聲Solar頌樂近年人氣與口碑雙收，多次在「KPOP灶咖大賽冠軍」中名列前茅，聲勢持續看漲。去年她跨出舒適圈，以首支中文單曲〈Floating Free〉宣告進軍華語樂壇，頌樂展現超強語言天賦與敬業態度，不僅反覆練習發音與咬字，情感詮釋也細膩到位，成功打動華語樂迷。

除了音樂成績亮眼，頌樂也積極深耕台灣市場，接連拿下多項指標性合作。她不僅擔任《傳說對決》九週年形象大使，親自演唱遊戲主題曲、挑戰中文配音，更首度嘗試中文Rap，展現不同以往的節奏掌控力；同時還受邀成為全台最大連鎖百貨週年慶宣傳大使，歲末更登上嘉義跨年晚會舞台，帶來多首夯曲演出，陪伴粉絲在煙火與倒數聲中迎接新年，現場魅力嗨翻全場。

深耕台灣「學習生活細節」

私下的她同樣親民接地氣，工作之餘走訪街頭品嚐美食、體驗在地文化，主動學習生活細節，把所見所感融入音樂創作與演唱中，讓華語作品更添溫度。從單曲爆紅到品牌代言、再到大型舞台演出，頌樂一步步累積與華語觀眾的連結，也讓外界看見她不只是KPOP唱將，更是全方位發展的跨界藝人。

隨著人氣持續攀升，頌樂也已悄悄投入新作品籌備，親自參與選歌與製作方向，預告新的一年將帶來不同於以往的全新面貌，更多音樂計畫即將公開，讓粉絲直呼期待值爆表。

