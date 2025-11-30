頌樂「地表最強皇后」脫了！辣秀小蠻腰＋逆天長腿全場尖叫

韓國實力派女團MAMAMOO隊長頌樂今在台北國際會議中心舉辦演唱會。(記者王文麟攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國實力派女團MAMAMOO隊長頌樂月初才在高雄用美聲轟炸全場，今(30)移師台北國際會議中心，再度以「地表最強女皇級舞台」征服滿場YONGSOON(粉絲名)。

頌樂全場以中文與粉絲互動，根本不需要翻譯。(記者王文麟攝)

頌樂深諳中文，全場和粉絲自在溝通，幾乎零翻譯在旁幫忙；她一登場就頭戴皇冠、身穿鑽石黑色長禮服，開場直接獻上主演音樂劇《鐘樓怪人》的《Ave Maria Paen》，讓全場瞬間靈魂出竅。唱到《Egotistic》前，頌樂毫無預警霸氣脫外衣，大方露出超緊實小蠻腰和逆天長腿，氣氛瞬間炸裂。

頌樂頭戴皇冠、身穿鑽石黑色長禮服登場。(記者王文麟攝)

演唱會上，頌樂自封「是統治未知星球的皇后」，YONGSOON聽到「皇后」兩字，尖叫聲比主唱麥克風還大；不過她自嘲中文難到腦袋打結，表示「中文很難…我的腦袋很複雜。還好嗎？謝謝。」又說：「你們喜歡的話、開心的話，尖叫聲！」現場一秒變成暴風級分貝。

頌樂展現緊實腰身與大長腿辣翻全場。(記者王文麟攝)

之後她還問粉絲：「我有一個很小的煩惱，你們覺得是什麼呢？」粉絲齊喊：「太漂亮！」頌樂害羞笑回：「謝謝。」

演唱會上，頌樂演唱《HONEY》、《I Miss You》、《Decalcomanie》等接近30首歌，完全展現「皇后」等級的舞台實力。

頌樂全場演唱近30首歌，展現皇后級實力。(記者王文麟攝)

