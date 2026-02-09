頌缽音療是什麼？跟著療癒師學會讓大腦「休眠」，把注意力拉回身體入口、鬆綁焦慮

2026年的一開始，《數位時代》採訪了9位專注內心所求的「降噪者」，他們先自癒而癒人，將自己的喜歡和擅長「產品化」，化困境為商機，在這個AI焦慮、雜訊爆炸的世界，注入平靜的力量。

頌缽最早是僧侶與修行者日常使用的食具，後來因敲擊時產生的共鳴聲，能協助人進入冥想與靜心狀態，逐漸被運用於宗教儀式與身心療癒之中。「聲音的頻差會讓你像是被包住，難以將之隔絕，腦子很容易就安靜下來。」頌缽原本創辦人林道一以缽棒輕輕敲擊頌缽，低沉而綿長的嗡嗡聲緩緩傳入腦中。

隨著語氣輕柔的引導詞語，原本忙亂的思緒逐漸放慢，腦袋彷彿被「關機」，進入平緩、安靜而放鬆的狀態。林道一解釋，當頌缽靠近或放置於身體周圍，聲音與振動會帶來一種溫和而規律的刺激，讓長期處於緊繃狀態的肌肉與神經，慢慢鬆開。

5年前，林道一創立「頌缽原本」品牌，以及一套完整的頌缽療癒師證照系統。除了親自為人施作頌缽，他開始投入教學與課程設計，嘗試把原本高度仰賴個人經驗的療癒方式，整理成相對清楚、可被理解與學習的操作架構。林道一表示，「我希望這套方法可以被系統化，因為只有能被複製，才有機會被更多人使用。」

投入頌缽行業前，林道一在居家服飾產業擔任品牌經理，從公司草創期一路參與品牌經營、通路拓展、人員管理與產品規畫，也涉入資金與營運層面的安排。由於主要銷售通路是百貨公司，他經常需要通宵進場撤場，還得面對一檔接一檔的周年慶活動，長時間高壓運轉，最終反映在身體上。

「那2年壓力大到反覆胃潰瘍，2年做了8次胃鏡。我自認情緒穩定、有抗壓性，又有長期修行的底子，所以這讓我很震驚。」林道一回想，當時生活幾乎被工作填滿，直到身體頻頻發出警訊，才讓他停下來正視自己的狀態，意識到自己正在走向一種內在與外在失聯的狀態。

某次打坐靜心時，背景音樂恰巧播放了頌缽，林道一發現自己比以往更專注，也更快進入安定狀態，於是對頌缽產生興趣。經朋友介紹，他接觸到系統化、偏向學院派的頌缽學習，經過幾年修煉，林道一嘗試為人施作，逐漸走上頌缽療癒師之路。

從自癒到癒人，擔任頌缽療癒師多年，林道一對人們的焦慮有一套見解，他認為，「資訊干擾太多，意識一直被拉到外面，跟身體的連結反而減少。」許多人長期忽略身體的感受，使內在與外在拉開距離，而頌缽療癒正好成為一個把注意力慢慢拉回身體的入口。

玄學走向輔助醫療，上千學員橫跨50歲

頌缽近年從玄學面走向輔助醫療，開始出現在部分正規醫療與照護場域中。林道一指出，在歐美，催眠與聲音療癒多半被視作輔助醫療的一環，一些醫院會在安寧照護或身心相關療程中，引入音療，協助病患與醫護人員放鬆身心。

相較之下，台灣對相關療法的態度仍較謹慎，但他認為，這類應用有持續被討論與發展的空間，因此透過開設課程、進入大學教學等方式，持續推廣頌缽療癒。

課程除了基礎知識，更強調的是個人的調適，他會反覆提醒學員持續留意自己的狀態，因為頌缽不只是單向的施作，更是雙方的狀態交流，林道一說，「要判斷這次做得好不好，不用先問對方，先問自己有沒有安定下來。」當施作者能夠安定下來，被施作者也愈容易跟著放鬆。

隨著課程逐漸穩定，學員人數也持續增加，目前累計已破千人。林道一形容，前來學習的人大致可分2類，一類是單純喜歡頌缽，希望透過學習照顧自己；另一類則是希望將頌缽延伸為專業工具，結合原本的工作或服務內容，一方面療癒別人，也能替自己創造更大商業價值。

他指出，頌缽是一種讓生活慢下來的方法，也是專業能力的延伸，能與許多領域搭配使用，例如按摩、芳療，或結合咖啡和空間體驗。因此吸引的學員年齡層相當廣，從20多歲到60、70歲都有。

「學習療癒，第一個被療癒的，應該是自己。」從品牌經理走向頌缽療癒師，再轉變成教學者，林道一在一次次療癒他人的過程中療癒自己。

林道一3步緩解AI時代焦慮

輕閉雙眼，做3次深呼吸，感受空氣進出，暫別外界雜訊 找到身體的支撐點，感受雙腳與地面接觸，將注意力從外界拉回身體 把注意力移到雙手，感受皮膚與其他物質接觸，停留片刻，重新回到當下狀態

林道一

現職：頌缽原本創辦人

經歷：現為美國國家催眠師公會授課講師，曾任居家服飾產業品牌經理，具有塔羅、紫微斗數、道教科儀專長

