預估春節假期人潮多 日月潭風景區加強交通疏運與旅遊服務

生態慢活線：頭社活盆地泥炭土體驗、划獨木舟。（圖：日管處提供）

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，春節連續假期適逢櫻花季期間，日月潭預估將湧現大量人潮、車潮。為提供遊客順暢、安全的旅遊體驗，日管處已整備完善的停車空間、攜手警政、公路等相關單位實施多項交通疏導措施，並加強重要路段管制。同時，日管處也精選多條「避開主核心區」的輕旅行程，邀請遊客探索日月潭周邊景點，享受安全、優質的春節假期。

日管處指出，春節期間，日月潭水社、伊達邵、向山等核心區域預計每天上午10點到下午4點為車流高峰。為此，請遊客多加利用大眾運輸工具搭乘台灣好行，並請配合疏導與管制措施：（1）台21線 60K+500 至 64K+300（九龍口至水社壩二線道路段）嚴禁路邊停車，集集分局將於重點路段加強違規停車拖吊與取締，確保車道淨空、通行順暢，請遊客務必將車輛停放於停車場，切勿紅線違停。（2）規劃行人徒步區：在伊達邵商圈（義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街）及水社商圈（名勝街，具通行證或載送行動不便者等特殊狀況除外）規劃行人徒步區。（3）開放四線道路邊停車：台21 線64K+300 往頭社方向（隧道前後 50 公尺及隧道內禁止停車）及台 21 線 60K+500（九龍口）至蠻荒咖啡路段。另建議遊客可多加利用伊達邵中正路立體停車場、山明停車場、水社中興停車場等大型停車空間，再轉乘大眾運輸工具如台灣好行環潭線、日月潭船舶（日月潭每年11月至3月期間為濃霧好發期，

請遊客隨時注意氣候狀況評估搭乘與否，才不會影響遊程安排）及纜車等暢遊日月潭。

日管處呼籲遊客掌握「智慧查詢、南進南出、避開核心」三大撇步，並遵守各行人徒步區與停車規範，另外，為避開國道 6 號愛蘭交流道與台21 線九龍口車多瓶頸易壅塞路段，建議中部及南部遊客採「南進南出」替代動線，行經國道三號竹山或名間交流道，轉台 16 線由南方進入集集、水里、車埕等周邊地區，避開主要車流進入環潭區。

日管處推薦人潮車潮較多時，不妨轉個彎，造訪精選的療癒路線，享受高品質的春節假期，包括（1）原鄉秘境線：雙龍七彩吊橋、地利部落布農文化導覽。（2）鐵道懷舊線：集集、水里、車埕遊憩區。（3）生態慢活線：頭社活盆地泥炭土體驗、划獨木舟。（4）雲端視角線： 埔里虎頭山、地理中心碑俯瞰景緻。（張文祿報導）