預估2026台灣GDP成長坐3望4 學者籲加速產業AI化續享紅利

2025年即將劃下句點，迎來嶄新的2026年。面對未知局勢，國內主要智庫樂觀看待，普遍預估明年經濟成長率「坐3望4」，AI仍是支撐景氣的關鍵動能。學者專家建議，應加速產業AI化，並強化扶植新創、引導大企業投資新創，以利台灣繼續享有AI紅利。

AI產業示意圖。（資料照／工商時報)

2025年是動盪的一年，年初美國總統川普上任後，高舉關稅大刀，改寫全球經貿秩序，4月祭出對等關稅更在全球投下震撼彈，台股一度狂瀉逾2000點，而後美國啟動232調查，半導體產業也面臨挑戰。

原本市場認為關稅烏雲籠罩下，台灣經濟將一片慘淡，沒想到所有預測機構都看走眼，下半年紛紛大幅上修全年經濟成長預測值，主計總處今年5月估2025年經濟成長率為3.10%，11月底預測值飆高至7.37%；中央銀行6月估全年成長3.05%，12月上修至7.31%；中央研究院經濟所7月時估全年經濟成長僅2.93%，12月22日發布最新預測，大幅上修4.48個百分點至7.41%。

央行拆解今年經濟成長結構，以央行預測的7.31%為基礎來看，國外淨需求貢獻達5.25個百分點，國內需求貢獻2.06個百分點，而今年台灣整體商品貿易出超金額達1504億美元，是國外淨需求貢獻增加的主要來源。

進一步觀察商品出超結構，對美出超1438億美元，且以高科技產品為主，幾乎等於台灣整體貿易出超金額。央行解釋，AI時代來臨，算力需求激增，激勵美國雲端服務供應業者（CSP）積極布建AI基礎建設，以及AI伺服器新品量產，均帶動台灣電子資通訊產品的出口動能。

攤開國內主要機構經濟展望，在今年經濟成長突破7%，創15年新高的超高基期之下，明年還是有3%以上的成長幅度，尤其掌握愈多資訊、愈晚公布預測的單位，看法愈樂觀，認為有機會「坐3望4」。

央行及國內外主要機構對台灣經濟成長率預測。（中央社製圖）

AI商機蓬勃發展 專家：企業可借力新創介接趨勢

不論政府單位還是學研機構，談到支撐今明兩年亮眼經濟成長的關鍵，一致認同AI貢獻最大，但近期AI泡沫化疑慮漸起，也讓外界關注，台灣享有AI紅利的時間能維持多久。

中研院經濟所合聘研究員林常青認為，市場對於AI發展抱持高度期待有依據，世界半導體貿易統計組織（WSTS）估2025年全球半導體營收可望成長22.5%，2026年持續成長26.3%，然而，AI發展速度快於過往循環，後續產業吸收能力成為最大變數，也就是政府所談的「產業AI化、AI產業化」是否能落實，攸關台灣經濟成長動能延續。

工研院產科國際所組長岳俊豪接著指出，AI浪潮來襲初期，大家搶著布建基礎設施，引爆對台灣的強勁硬體需求，但時間往後推移，硬體需求可能放緩，不過台灣還是有利基。

岳俊豪直言「台灣強項是可信賴供應鏈」，除了非紅供應鏈的特色，還有管理與製造能力，都是國外信賴的優勢，政府也以這些優勢積極與歐洲國家、日本建立關係，台灣是否能進一步將優質供應鏈、管理、量產還有測試驗證能力卡進生態系，是未來觀察重點。

岳俊豪並指出，談到AI發展，台灣是否能把AI晶片、伺服器的能量擴散到其他載具很重要，機器人、汽車或是無人機，都是可以著力的領域。

岳俊豪分享他在日本國際機器人展（iREX 2025）發現的2趨勢，一是日本文化雖然保守，但他們知道如果以傳統謹慎方式推進，可能無法跟上這波AI浪潮，他看到不少公司自有事業部開始投入雙足機器人，或是與AI結合，讓機器人原本能做的事更多、更廣、更靈活。另個趨勢是大企業透過投資新創，以及入股或併購新創，介接AI趨勢。

岳俊豪認為，新創政策應被視為發展AI的重要一環，因為新創存活率很低，能夠經過幾輪募資後的新創，大多是看到或掌握市場強勁需求，大企業可將多角化投資視為布局AI的重要策略，「新創真的會走得比較快」。

全台首創「機器人預約自助取書區」。（示意圖／桃園市政府提供）

央行到學者均稱「非常態」亮麗數據下藏隱憂

台灣受惠於半導體與資通訊產業的優勢，得以在關稅烏雲籠罩之下，經濟大放異彩，然而，中央銀行總裁楊金龍稱這樣的表現「非常態」，中研院副院長彭信坤也說「出口結構很奇怪」，半導體跟ICT產業特別好、傳產不是很好，顯示台灣產業兩極化問題不容忽視。

林常青指出，產業發展不均不會立刻影響國內生產毛額（GDP），但會慢慢改變經濟成長來源、結構與穩定性。

林常青說明，近年傳產接連受到中國產能過剩、美國關稅政策衝擊，受影響相對較大，但傳產就業人數遠大於高科技產業，這不只是產業別的出口高低落差，還會影響民眾對消費、景氣的感受，「甚至會覺得，政府只會救高科技產業，對一般產業不聞不問」。

照此態勢發展，林常青認為，如果很多人都有這種感受，將牽動對政府信心，進而影響政策空間。

但林常青坦言，觀察國際局勢變化，未來非關稅貿易限制恐怕只會更多，政府有必要協助傳產、中小企業，並扭轉產業不均現象。這不是單一部會的任務，經濟部提供產業解方、財政部給租稅優惠，國發會、經濟部也要針對結構性勞動調整提出策略，「會是相當重要且相當大的工程」。（中央社）

經濟部。（資料照／中天新聞）

