預借薪資離職「消失2個月」！老闆巧遇員工夫 討債爆口角

身穿綠衣的男子向警方說明事情經過，而黑衣男子則比手畫腳，雙方口角衝突。（圖／TVBS）

高雄新興區一名從事美髮業的女子，向公司預借薪資後突離職，消失兩個月找不到人，沒想到1號晚上，老闆買便當時巧遇員工丈夫急著討債，雙方一度爆口角，甚至想要把人帶到當鋪借貸還款，警方及時趕到場阻止。

身穿綠衣的男子向警方說明事情經過，而黑衣男子則比手畫腳，雙方口角衝突。（圖／TVBS）

監視器畫面記錄了整個過程，警方抵達現場時，身穿綠衣的男子正在解釋事情經過，而站在對面的黑衣男子則比手畫腳，聲音越來越大。警方立即將兩人分開。警方表示：「我不建議你們去把他強拉住，我是希望就是說，希望跟他好好談，債務你要怎麼處理。」黑衣男子因無法討回欠款感到無奈，一度想將人帶到當舖，幸好警方及時阻止。

廣告 廣告

這起債務糾紛發生在高雄新興區一家知名便當店外，所幸警方及時趕到現場制止。（圖／TVBS）

根據了解，事件起因是龔姓男子的妻子原本在一家美髮店工作，近兩個月預借薪資後不還並離職失聯。陳姓美髮店老闆在便當店偶遇女子丈夫，因而上前討債，雙方爭執引起民眾圍觀。目擊民眾表示：「突然間起衝突後來就不清楚了」，另一位目擊者說：「講話很大聲，然後過幾分鐘警察就來了」，還有民眾補充：「都沒有什麼很大的爭執，就等於警察來了。」

五福所所長黃立凡表示：「龔男稱對方原先要求去當舖借貸還款，經調解後雙方另協商還款方式，亦不提出任何告訴。」整起事件涉及約3至6萬元的薪資債務糾紛，雖然引起民眾圍觀，但過程中並無肢體衝突，不構成強制或妨害自由。經警方協調後，雙方已就還款方式達成共識，各自離開現場。

更多 TVBS 報導

雙手持武器！男拳頭猛捶女 竟因「停車問題」釀他暴走

比特犬不牽繩咬狗！主人辯先遭攻擊 民眾怒：故意練咬

醫院尋仇開槍！ 警追到死巷 3男欲「棄車落跑」遭壓制

離譜！7旬翁「打錯檔」 暴衝倒車連撞6機車

