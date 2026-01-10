預備大掃除！不要的廚具怎麼丟？垃圾分類一次看

環保團體RE-THINK推出「回收大百科」，將常見廚房用品進行整理分類。（示意圖／翻攝自Pexels）





春節將至，許多家庭進行年終大掃除，過程中不可避免會清理閒置家具與廚房用品。對於使用頻繁、材質多樣的廚具，如何正確處理與回收常讓人困惑。環保團體 RE-THINK 特別推出「回收大百科」，將常見廚房用品依材質與類別進行整理分類。若民眾若未依規定正確分類，恐依違反《廢棄物清理法》挨罰1,200元至6,000元。

各式廚房用品怎麼丟？

一般鍋具、電鍋處理方式

環保團體 RE-THINK 指出，家中常見的陶瓷鍋具，包括陶瓷鍋、砂鍋、土鍋等，由於耐高溫特性，無法燃燒，若直接投入焚化爐，不僅難以焚化，還可能對設備造成損害。因此，此類鍋具屬於「不可回收」垃圾。由於各地回收標準不同，丟棄前建議先以報紙包裹，並向當地清潔隊確認處理方式。

陶瓷鍋具因無法燃燒，應屬於「不可回收」垃圾。（圖／翻攝自臉書RE-THINK）

一般家庭常用的鍋具如不沾鍋、不鏽鋼鍋、鋁鍋、鐵鍋及鋼鍋，則屬於「金屬回收」類別，可依各地金屬回收規範處理。玻璃鍋具因易碎，若直接丟棄，可能造成清潔人員受傷。RE-THINK建議丟棄時應以報紙完整包覆，並清楚標示「易碎品」，再交由清潔隊人員處理，以確保安全。

至於家家戶戶常用的電鍋，因長期使用可能出現耗損，RE-THINK建議先送原廠或授權電器行檢修。內鍋如有油垢，可先嘗試以檸檬酸清潔；若仍無法正常運作，則需丟棄，並依「廢電子電器回收」規範處理。

家中常見的鍋具、電鍋的處理方式。（圖／翻攝自臉書RE-THINK）

鍋蓋、鍋鏟、砧板處理方式

在廚房的配件分類需要更精細。鍋蓋與鍋鏟依材質不同，處理方式也有所差異：不鏽鋼、鐵、銅材質屬「金屬回收」；玻璃鍋蓋則歸為「玻璃回收」；矽膠、木頭或尼龍材質則應列為「一般垃圾」。

砧板部分，塑膠及不鏽鋼材質可回收，木頭、橡膠或複合材質的砧板則屬於一般垃圾。RE-THINK也提醒，砧板容易累積細菌，應保持清潔並定期更換，以保障飲食安全。

不同材質的鍋蓋有不同的處理方式。（圖／翻攝自臉書RE-THINK）

刀具處理方式

丟棄刀具時需格外小心，即便是小型削皮刀或水果刀，也存在割傷風險。建議先用紙板或報紙將刀刃完全包覆，再以膠帶固定，並清楚標示內容物，或口頭告知回收人員。此類刀具屬「金屬回收」範疇，確保回收過程安全。

碗盤處理方式

完好無破損的碗盤，RE-THINK建議可優先轉贈給親友或捐贈給社福機構，以延長產品使用壽命；若家中有寵物，也可作為寵物餐具使用，同樣是一種環保且實用的選擇，能有效減少資源浪費。

不同材質的碗盤有不同的分類方式。（圖／翻攝自臉書RE-THINK）

