預兆？強震前「沙丁魚擱淺」北海道 上海現長條雲

日本青森外海8號發生7.5強震，有日本網友在地震前拍下沙丁魚集體擱淺。（圖／翻攝自X@kazuhiro_nikki）





日本青森外海8號發生7.5強震，有日本網友表示，自己在北海道一處海灘上看到成群的沙丁魚被沖上海灘，問大家是否和地震有關？另外在上海則是有民眾拍到天空上有長條狀的雲, 難道會是地震前兆嗎？

日本青森於8日發生7.5強震，在北海道一處海灘，當天出現數千條沙丁魚集體擱淺死亡，從日本民眾拍下的影片，沙灘上有近約2000條沙丁魚屍體，讓當地居民驚呼連連，撿了一整個水桶的份量，帶回家製成魚乾煮成料理。

廣告 廣告

居民將擱淺的沙丁魚製成魚乾。（圖／翻攝自X@kazuhiro_nikki）

沒想到，8日稍晚青森縣外海就發生強震，引發熱議，甚至被部分人士解讀為地震前兆。另外在中國上海，有多位民眾在9號晚間拍下天空長條雲狀，還搜尋出「如果出現這種雲，本地2~6天內會地震」，引發網友關注。

安徽省氣象專家表示，這是正常的高積雲，高積雲本身就有不同形狀，如條狀、棉絮狀、魚鱗狀等，與地震無關，雲的形狀千變萬化，在特定的氣象條件下，出現特殊形狀是正常的事，呼籲大家，無須相信無稽之談。

更多東森新聞報導

快訊／日本又地震！同一震源3天已24起

青森7.5強震只是311惡夢重演前奏？ 日本人準備「隨時能逃」

有家不敢回！日災民收容所打地鋪 裹薄毯過夜

