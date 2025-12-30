預判中共火箭落彈區？ 國防部坦承須交叉比對「盡可能掌握」

中國解放軍東部戰區公布最新對台軍演畫面，聲稱遠程火力實彈射擊全部命中。翻攝微博



國防部今天（12/30）下午針對中共對台軍演「實彈射擊」的掌握與應變作為對外說明，除了證實27枚火箭分別落彈在北部與南部近海24海里內、未達到12海里之外，對於中國在網路公佈火箭彈落海畫面，國軍是否能事先預判落彈點，國防部坦承沒有辦法知道火箭或飛彈大概會落在哪裡，只能在周圍把國軍「兵力與所有的系統，通通都備便，盡可能的來掌握」。

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，副參謀總長執行官黃志偉上將（中）到場。廖瑞祥攝

國防部情報次長室次長謝日升中將今天在記者會中回應記者提問，有無偵測到中共解放軍的火箭軍部隊在這次對台軍演中使用「東風」系列彈道飛彈？謝日升表示，確實有掌握到相關部隊的活動，但沒有射擊東風飛彈，至於細節則礙於情報需要，沒有辦法做詳細的報告。

記者追問，共軍的社群平台「微博」有發佈中共火箭彈在台灣附近海域落點的影片，國軍有沒有類似的影片？國防部說落彈區是後續比對才確定，是否代表我方沒有辦法預判中共的落彈區嗎？還是有其他的考量？

國防部公布中共12月29日、30日對台軍演概況，曾實施兩波次「多管火箭」射擊，總數達27枚。廖瑞祥攝

謝日升說明，「他（中共）選擇他自己要打的位置，不是我們，壞人要做壞事，是由對方來選擇在哪邊呈現畫面」。

謝日升也說，「我沒有辦法知道說它（飛彈）大概會落在哪，但我只能在那個周圍把我的兵力、還有所有的系統，通通都備便，那盡可能的來掌握」。

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，情次室次長謝日升中將說明。廖瑞祥攝

謝日升表示，火箭彈落點部分，國軍的確要運用各類的系統來做彈著比對，的確是要有一段時間，但謝日升強調，飛彈（火箭）飛行速度非常快，在各種系統的交叉比對下，會得到一個比較精確的位置。

謝日升強調，「我還是要用『比較』這兩個字」，因為中共早就已計劃好把火箭打在這位置，禁止所有的航空器跟船舶進入到那些區域，所以可以做畫面呈現，但國軍沒有多餘心力去顧慮到中共刻意要製造的「事實」，謝日升也要藉此機會請國人體諒，國軍盡最大的努力，把所能夠掌握的一切充分掌握。

另外，記者問到如果共軍飛彈落入我鄰接區時，是否達到發布防空警報的程度，國防部作計室次長連志威中將指出，國軍在突發狀況處置規定裡已經有明確發放防空警報的規範，會依不同情境有發放標準。

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，作計室次長連志威中將說明。廖瑞祥攝

連志威進一步說明，針對此次火箭或是導彈有兩種情況，一者是如果飛越領空，授權空軍空作部指揮官，運用空中威脅告警系統來發放手機簡訊；另外一者，則是研判落點會危害台灣本島及澎湖地區的時，同樣授權空作部（空軍作戰指揮部）指揮官發放防空警報，同一時間也採空中威脅告警系統來發放手機簡訊，並且回報各級長官以及通報部隊，進行必要的應處。

