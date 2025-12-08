預判2026高雄藍軍勝算高於台南! 他示警 : 若「這狀況」國民黨將必敗

前立委蔡正元直言，蔡正元在《下班瀚你聊》時表示，國民黨若延續擁抱深藍、沉浸在自我感覺良好的氣氛中，「那麼選舉必敗」。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026 年地方選舉進入倒數，2028 年總統大選布局也已升溫。台中市長盧秀燕日前罕見談及國政，提出「第 4 次政黨輪替」說法，引發藍營內外高度關注。前立委蔡正元更直言，若國民黨持續向深藍靠攏將走向敗局，並認定「盧秀燕仍是藍營 2028 最強的候選人」。

接受媒體人黃暐瀚《下班瀚你聊》專訪時表示，就政治實力而言，國民黨當前沒有人比盧秀燕更具競爭力。他認為，縣市首長擁有資源、人脈與地方實力，是藍營真正能有效動員選票的力量，而關鍵仍在能否獲得中間選民支持。他提到，中間偏藍、偏綠的選民都必須爭取，否則毫無勝選機會。

台中市長盧秀燕。 圖：取自台中市政府官網（資料照）

他並指出，國民黨現階段「沒其他選項」，縣市首長會選擇力挺盧秀燕；至於國民黨主席鄭麗文，他認為「條件不夠，絕對不可能選 2028」，立法院長韓國瑜也因欠缺地方實力，不具備總統競爭力，因此他斷定盧秀燕是藍營 2028 最強人選。

談及 2026 年地方選戰，蔡正元示警，國民黨若延續擁抱深藍、沉浸在自我感覺良好的氣氛中，「那麼選舉必敗」。他強調，台灣的勝選與否取決於中間選票，若候選人讓中間選民反感，「不用問必敗」；反之，只要不被中間選民討厭，就有更高勝算。

國民黨主席鄭麗文(左)正式布達立委柯志恩(右)為中國國民黨高雄市委員會主任委員。 圖：國民黨高雄市黨部/提供

以此標準觀察各地情勢，他認為明年國民黨在高雄的勝選機會，比在台南更高。不過他也提醒，不少國民黨人誤以為大罷免風波已過、綠地就能變藍天，「其實挑戰還在後面」。

