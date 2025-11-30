預告中共2027犯台「預算卻分8年」？郭正亮狠酸賴清德：對戰爭根本沒概念

總統賴清德於25日以《我將提升國防預算以捍衛我們的民主》為題撰文刊登於美國《華盛頓郵報》，文中寫道將提出最大規模的400億美元（約1.25兆新台幣）的特別預算案強化國防及採購美國軍備，以面對日益升高的威脅。對此，前立委郭正亮於節目《大大平評理》表示，賴清德以投書美國媒體方式宣布此事「非常的糟糕」，竟然是先跟美國人報備的行為，引起了國民黨與民眾黨極大的憤怒。

郭正亮表示，賴清德此舉自曝其短，顯示政府無法直接與白宮聯繫。而賴清德26日上午於國安高層會後記者會直指「北京當局也以2027年完成『武統台灣』為目標」也挑戰了美國總統川普（Donald Trump）對其任內兩岸不會發生戰爭的承諾，另外郭正亮提到，賴清德曾在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》受訪表示，他當總統「兩岸發生戰爭的機率是最低的」。郭正亮揶揄，賴清德無疑是洗了自己的臉又洗川普的臉。

郭正亮指出，400億美元預算若分8年使用其實並不多，一年也才50億美金，大概是1560億新台幣，加上原有9495億新台幣，接近GDP4.2%，逐步靠攏5%目標。美國看到會高興，但也不足以面對兩岸戰爭。1950年代我國軍事預算占中央預算80%，現在則占35%。更重要的是，賴清德預告中國2027年起有犯台可能，國防預算卻要分8年陸續投入，郭正亮直言，這樣的預算怎麼可能打？痛批賴清德「對戰爭根本沒有概念」。

郭正亮進一步表示，若2027年戰爭爆發，既有投資案是否會撤出、延後？有錢人是否會移動資產？役男是否會禁止出境？當時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是在開戰後立即宣布役男禁止出境，但賴清德卻提前一年說，人早就跑光了。

