預告修正國產洗選蛋溯源制度 農業部：一定規模以上才須逐顆噴印及溯源登錄

農業部表示，為進一步提升國產雞蛋洗選比例及洗選蛋於市場之覆蓋率，於1月14日預告修正相關規定，擴大國產洗選鮮蛋溯源制度之適用對象。（示意圖／報系資料庫）

關於外界關切「連鎖餐飲限用洗選蛋恐致價格上漲」一事，農業部畜牧司今（3）日表示，為進一步提升國產雞蛋洗選比例及洗選蛋於市場之覆蓋率，農業部於1月14日預告修正相關規定，擴大國產洗選鮮蛋溯源制度之適用對象。農業部強調，本次修正規定，並不包含下游早餐店、烘焙業及餐飲業者，而是須具一定規模的業者，其中包括：連鎖家數達30家以上之餐飲業、15家以上之烘焙業、50家以上之早餐店，或企業資本額達新臺幣1,000萬元以上之業者，其所使用之洗選鮮蛋，均須落實逐顆噴印標示、生產及流向資訊登錄溯源系統，並備妥相關紀錄供查核。新制預計自7月1日正式實施，初估約有330家公司、逾13,000間連鎖門市納入管理。

廣告 廣告

農業部說明，自111年1月1日推動「雞蛋噴印溯源政策」以來，國人對雞蛋品質與來源資訊的重視程度逐年提升，洗選雞蛋的消費比例亦持續成長。本次制度修正，是在既有政策基礎上，進一步擴大納管具一定規模之連鎖餐飲與大型企業用蛋對象，屬於雞蛋洗選、噴印與溯源制度的自然延伸，目的在於使大量進入消費市場的雞蛋，其來源資訊更加清楚、可查詢、可追溯。

農業部強調，洗選噴印制度並非新創政策，目前洗選蛋與未洗選蛋之價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降，另於114年7月已與指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持，並認為有助於提升蛋品品質與消費信任。

為降低新制推動對產業之影響，農業部表示，將持續推動「畜禽產品冷鏈物流升級計畫」作為配套措施，透過補助蛋農及洗選業者改善洗選、冷藏及運輸設備，逐步建構完善的冷鏈體系，確保洗選鮮蛋於生產、流通及銷售各環節之品質穩定。同時，將責成中央畜產會加強查核作業，確保溯源制度落實執行、不流於形式。

農業部進一步說明，新制上路後，業者如未依規定詳實登錄洗選鮮蛋溯源資訊，或未完成逐顆噴印標示，將依《農產品生產及驗證管理法》第31條規定，處新臺幣6,000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。未來政策推動將秉持「輔導優先、管理並進」原則，在兼顧產業實務與政策可行性的前提下，逐步提升國內洗選蛋覆蓋率，透過完善的溯源制度與冷鏈配套，落實生產者責任，提供消費者更安心的國產蛋品選擇，並促進國產雞蛋產業的永續發展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

袁惟仁過世！前妻陸元琪發聲「最怕聽到訊息通知聲」 離婚10年仍哭腫眼

大S雕像揭幕儀式「兒女未現身」引熱議！汪小菲現任妻曝原因

33歲男新婚2個月「離奇陳屍鐵窗上」 兇手竟是相戀9年妻一家人